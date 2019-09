Aftonbladet skriver at det er i en episode av «Svenske Hollywoodfruer – i fokus», som blir sendt på svenske Viafree, at hun snakker ut om utroskapen.

– Ikke døm meg, sier Montazami i programmet.

Når Viafrees pressesjef Susanne Nylén spør Montazami om hun har vært utro mot ektemannen Kamran Montazami (58), svarer Maria dette:

– Ja, men det vet han allerede om.

Videre forteller hun at også Kamran har vært utro, og alt kom frem da de pratet sammen for rundt et halvt år siden.

– Vi fortalte det begge to for kanskje et halvår siden, og nå har vi liksom gitt slipp på alt, sier hun.

– Vi har gitt slipp på det

Hollywood-fruen sier at utroskapen skjedde for 28 år siden, da forholdet akkurat hadde startet. Hun sier at hun ikke bryr seg om fortiden.

TILBAKE I SVERIGE: Maria Montazami møter pressen under Nent Group, som eier Viafree, sin høstlansering på Grand Hotel i Stockholm slutten av august. Foto: Stella Pictures

– Vi har bare gitt slipp på det. Jeg bryr meg ikke om fortiden – det kan man ikke gjøre noe med. Det handler om ham og meg, og det skjedde for så mange år siden.

Hun forteller at utroskapen kom frem da hun og Kamran skulle legge alle kortene på bordet.

– Jeg har holdt på mannen min i 31 år. Jeg har vært en kald fisk, men nå er jeg plutselig en «hot fish». Jeg vet ikke hva det var som satte alt i bevegelse, men Kamran og jeg la alt på bordet, forteller hun.

Krangler når barna er borte

Hun sier at de før dette ikke hadde kranglet på ett år, men at de «trappet det opp».

– Det kan også være fordi barna er borte. Mye skjer når barna vokser opp og flytter ut, sier hun i programmet.

Videre sier hun at hun og Kamran nå respekterer hverandre på et nytt nivå.

– Alle der hjemme i sofaen, vær så snill og ikke døm meg for at jeg har sagt at jeg var utro for kanskje 30 år siden, og det samme gjelder med Kamran, sier hun.

Hollywood-suksess

Maria Montazami er både i Sverige og Norge mest kjent fra TV3s realityserie «Svenske Hollywoodfruer», som nå er inne i sin niende sesong.

Montazami har vært med i serien siden 2009.