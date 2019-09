Blogger tiltalt for vold: – Hun slo meg ti ganger mot hodet

I oktober i fjor møtte kvinnen i Oslo tingrett, tiltalt for vold mot en mann på en fest.

Ifølge tiltalen slo bloggeren en jevnaldrende mann i ansiktet, samt kastet et glass eller en flaske på ham.

Mannen fikk et større kutt i panna, og måtte sy flere sting. Kvinnen ble først frikjent i tingretten, men senere dømt til 90 dager ubetinget fengsel i Borgarting lagmannsrett.

Tiltalt på nytt

Tidligere denne uken ble det imidlertid kjent at bloggeren er tiltalt på nytt. Denne gangen for vold mot en taxisjåfør. Hendelsen skjedde ifølge tiltalen natt til onsdag 13. mars i år.

Der skal hun ha slått taxisjåføren med en mobiltelefon, bitt han i armen samt spyttet på sjåføren mens han kjørte.

Onsdag var saken oppe for retten i Oslo tingrett. Aktor Lena Risten forklarte i sitt innledningsforedrag at en politipatrulje ble tilkalt til en bensinstasjon i Oslo sentrum, cirka klokken 02.30 natt til onsdag 13. mars i år.

Politiet ble oppringt av en ansatt ved bensinstasjonen som forklarte at en taxisjåfør og en kvinne sloss.

Ufin mot politiet

Ifølge politipatruljen samarbeidet ikke den kvinnelige bloggeren med politiet, og hun ble bortvist fra stedet.

– Vi ser at tiltalte er åpenbart beruset. Hun er ufin, og kalte oss stygge ting. Etterhvert begynner hun å bevege seg bort fra stedet uten at vi har pratet ordentlig med henne, forklarte den kvinnelige politibetjenten under sin forklaring.

Ifølge politiet var den fornærmede taxisjåføren tydelig oppskaket, og fremsto redd.

– Taxisjåføren følte at han hjalp kvinnen ved å kjøre henne trygt hjem, og at angrepet kom brått på, sa politibetjenten.

Taxisjåfør Mohammed Bashir forklarte under sin forklaring at han oppfattet bloggeren som sint da hun satte seg inn i bilen.

– Jeg oppfattet ikke at det var meg hun var sint på, forklarte taxisjåføren.

– Slo meg flere ganger

Han begynte deretter å kjøre i retning kvinnens leilighet.

– Plutselig begynte hun å bli voldelig mot meg. Hun slo meg med mobilen ti ganger mot hodet. Jeg fikk vondt, sa Bashir.

Ifølge fornærmede slo kvinnen han ti ganger mot hodet. Taxisjåføren ble også bitt flere ganger.

– Jeg har aldri opplevd en kvinne som var så voldelig som tiltalte, forklarte han.

Etter forklaringen sier Bashir til TV 2 at det var stressende å forklare seg.

– Jeg fikk forklart det jeg husker, sier taxisjåføren.