24-åringen testet positivt for morfin tidligere i sommer og er utestengt fra organisert fotball i 14 måneder.

Nå har Haugesund valgt å forlenge kontrakten, som opprinnelig utløper 31.12.2021, ytterligere ett år, det bekrefter klubben selv.

Dermed strekker den nye kontrakten seg ut sesongen 2022.

Sportslig leder i FK Haugesund Eirik Opedal mener kontraktforlengelsen illustrerer ånden i klubben.

– Vi som klubb har stilt opp for Ibrahima Wadji helt siden han fikk beskjed om den positive dopingprøven og kommer til å støtte han også i tiden fremover. I den forbindelse har han takket ja til en kontraktsforlengelse på et år slik at vi blir minst mulig skadelidende som følge av utestengelsen han har blitt ilagt. Det synes vi vitner om stor raushet fra Ibrahima, men er også veldig illustrerende for ånden i klubben og lojaliteten blant spillerne våre. I FK Haugesund tar vi vare på hverandre, sier Opedal ifølge klubbens hjemmesider.

Fristen for å anke dommen er fortsatt ikke utløpt.

Utestengelsen innebærer at FKH-spilleren kan være tilbake i organisert trening fra 19. mai 2020 og delta i konkurranser (spille kamper) fra 19. juli 2020.

Testen ble gjennomført etter en kamp mot Kristiansund hjemme i Haugesund.

Morfin tilhører dopinggruppe S7, som klassifiserer stoff som er forbudt å ha i kroppen under konkurranse.

Wadji uttalte umiddelbart etter at den positive dopingprøven at han skal ha fått i seg det forbudte stoffet gjennom en tablett som konen hadde med seg fra Senegal.

Wadjis agent, Trond Jarle Bachmann, påpeker at påtalenemnden har konkludert med at Wadji ikke hadde til hensikt å ta morfin for en prestasjonsfremmende effekt.

– På denne bakgrunn vurderes tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening i 14 måneder regnet fra prøvedato den 19. mai 2019, som svært strengt. Vi vil derfor foreta en grundig vurdering av avgjørelsen før vi tar stilling til om denne skal vedtas eller behandles av Domsutvalget i NIF, sier Bachmann i pressemeldingen på Haugesunds nettsider.