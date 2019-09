Med elleville 260 scoringer er Alan Shearer tidenes toppscorer i Premier League.



I dag jobber 49-åringen tett med ligaen som ekspert for BBC, og derfor burde den tidligere storscoreren vite hva han prater om når han rangerer dagens Premier League-spisser.

Og ifølge Shearer er det tre angripere som virkelig skiller seg ut i Premier League.

– Kane, Salah og Agüero. Det er de beste angriperne i ligaen nå,sier Alan Shearer.

– I den rekkefølgen?

Shearer tenker seg litt om.

– Agüero øverst. Så Kane. Så Salah, sier Shearer.

Hyller nivået

Den tidligere Newcastle-helten og England-kapteinen har latt seg imponere voldsomt over trioen.

– Nivået er veldig, veldig høyt. Jeg er stor fan av Kane og Agüero, og Salah har tatt det til et nytt nivå, sier Shearer.

Men aller mest liker han altså Agüero.

– Han er genuint verdensklasse. Jeg liker han. Samtidig må det vær et drømmeland å spille for City med alle de sjansene de skaper. Det å spille med to ganger Silva, Kevin De Bruyne og Sterling bak seg... Det må være en drøm, sier Shearer.

Selv om Agüero er favoritten, mener han det er nummer to på lista som er mest lik ham selv fra glansdagene.

– Jeg var mest lik Kane, tror jeg. Jeg er stor fan av han. Han kan gjøre alt. Du kan ikke kødde med han. Han er stor, sterk og kan løpe bak. Han er god i lufta og er god med begge føtter. Men viktigst av alt scorer han mål, sier Shearer.

Hos Liverpool er det ikke bare Salah som imponerer.

– Det er brilliant å se hvordan de tre på topp for Liverpool jobber, sier han.

Tror rekorden ryker

Shearer sier han er umåtelig stolt over å ha rekorden som tidenes Premier League-toppscorer med 260 mål.



Den vil han trolig ha en lang stund til.

Av dagens aktive er det nettopp Agüero og Kane som er nærmest. 31 år gamle Agüero har 170 mål, mens 26 år gamle Kane har 128 mål hittil.

– Jeg håper at ingen tar rekorden, men jeg tror den blir tatt en dag. Om Harry Kane holder seg skadefri og blir i Premier League, så kan han ta den. Agüero har jo bikket 30 nå, men om han blir i ligaen så kan nok han nærme seg. Han scorer jo hver helg nå, påpeker Shearer.

Han er ikke i tvil om at både Kane, Agüero og Salah har en egenskap som han selv hadde: Nemlig det å elske å score mål. I det siste har for eksempel Salah blitt beskyldt for å være ego.

– Du kan ikke være redd for å bomme. Alle bommer. Du må elske å score mål, og jeg husker den følelsen jeg hadde da jeg scoret i debuten min. Den var fenomenal. Det adrenalinet jeg fikk da... Jeg har aldri opplevd noe lignende. Jeg ville score igjen og igjen. Du må ha den kjærligheten for det, sier Shearer.