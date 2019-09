Zidane hadde rett; det har blitt verre

Alt i alt, bare rot.

Mangelen på en taktisk tilnærming gjør at laget hans ofte sendes ut på banen uten tilstrekkelig informasjon. De fleste lagene i La Liga, spesielt topplagene, vil raskt utnytte enhver synlig svakhet.

Det du da sitter igjen med er å være avhengig av øyeblikk med individuell briljans, slik som det første målet mot Villarreal. En smart hælflikk fra Luka Jovic, et glitrende løp og innlegg fra Dani Carvajal, og en herlig avslutning fra Gareth Bale. Et skinnende øyeblikk i en generelt svak kamp.

Men slike øyeblikk er unntaket, ikke normalen, fra et lag som ikke er godt nok organisert på banen.

Vi ser stadig tydeligere hvordan den moderne fotballen bygger på organisert angrepsspill, men Real Madrids øyeblikk er mer resultatet av improvisasjon enn planlegging.

Zidane har aldri blitt ansett som et taktisk geni, men han har alltid vært anerkjent for evnen til å holde alle spillerne sine lykkelige. Nå har det endret seg, fordi omstendighetene krever at han reparerer forholdet til enkelte av spillerne som fortsatt er i klubben.

James Rodriguez forlot klubben på grunn av dårlig personlig kjemi, men er nå tilbake, og Bale var også veldig nær en exit fra Real Madrid. Begge har fått beskjed om at klubben nå trenger dem, men sannheten er at Zidane aldri vil klare å få dem til å føle at de faktisk er ønsket av franskmannen.

Så sent som i sommer sa Zidane at det var det beste for alle om Bale dro videre; nå har han innsett at Bale kanskje har potensialet til å være klubbens stjerne denne sesongen.

Men det betyr ikke at Gareth Bale er fornøyd i Real Madrid, for akkurat nå er han langt unna å være fornøyd.

KATTEPINE: Gareth Bale er et av flere problemer Zinedine Zidane må løse i Real Madrid denne sesongen. Foto: Alberto Saiz

Måten Zidane har behandlet Bale på svir fortsatt. Den eneste grunnen til at han ikke dro til Kina var at Florentino på tampen av forhandlingene fikk nyss om at et kinesisk lag var villige til å betale rundt 40 millioner euro for James. I og med at han var i ferd med å la Bale gå gratis (den kinesiske klubben skulle bare betale lønnen hans), bestemte han seg for å prøve å endre avtalen helt på tampen og be om en overgangssum. Den kinesiske motparten avviste kravet, og overgangen falt gjennom.

Dermed ble Bale værende, men sårene og motviljen stikker dypt. Ironisk nok for en mann som er berømt for å kunne håndtere verdensstjerner og deres ego er det vanskelig å se for seg hvordan han kunne håndtert Gareth Bales situasjon verre.

Pragmatikeren Zidane har sagt til Bale “vi trenger deg nå” og Bale har allerede svart ved å grave klubben ut av gjørma mot Villarreal denne helga, før han klarte å bli utvist med to gule kort på overtid.

Bale kommer til å gjøre jobben sin hver gang han får muligheten til det i Real Madrid, det være seg på venstre kant, høyre, sentralt eller i et defensivt løp hjemover, fordi det er i Real han virkelig har lyst til å spille (og det var uansett ingen andre tilbud enn fra Kina). Han kommer til å gjøre jobben sin fordi det er det han alltid gjør, men det er ingen grunn til å forvente at Bale og Zidane skal bli venner igjen med det første.

Ironisk nok kan Zidanes manglende vilje til å gi Bale instruksjoner om hvordan og hvor han skal spille være med på å få det beste ut av en spiller som vanligvis blomstrer når han bare får lov til å gjøre sin egen greie.

Dette er en sesong der ingen av Spanias to giganter er helt på plass enda, og Atletico Madrid har allerede utnyttet dette. Om Atletico skal vinne serien er de avhengig av at både Real Madrid og Barcelona har dårlige sesonger.

Jeg har fortsatt Barcelona som favoritter, men sliter med å se for meg at Real Madrid havner over Atletico på tabellen.

Med unntak av Eden Hazard og kanskje Ferland Mendy, vet de nye signeringene veldig godt at de ikke utfordrer de faste spillerne.

Jovic startet på topp sammen med Benzema, derav 4-4-2, men jeg er ikke overbevist om at det kommer til å skje spesielt ofte.

Zidane - som ikke betyr Real Madrid og spesielt ikke Florentino Perez - ville ha Paul Pogba. Den overgangen var kun en reell mulighet i drømmene til Pogba og agenten hans Mino Raiola. En overgangssum ble aldri diskutert fordi Manchester United enkelt og greit aldri hadde noen intensjon om å selge, og Perez aldri var spesielt interessert i å kjøpe ham.

Så det ble ingen Pogba. Det ble heller ingen Christian Eriksen eller Donny van de Beek fra Ajax. De ble foreslått som alternativer, men avvist av Zidane. Det vi da sitter igjen med er en halvferdig kjedelig pudding av et Real Madrid-lag, satt sammen av en manager som ikke ser ut som han engang vet hva oppskriften burde være.

Det kan bli en lang og hard sesong for Real Madrid.

Innholdet er oversatt til norsk av Mina Finstad Berg.

Guillem Balagué er en anerkjent spansk fotballjournalist, forfatter og ekspert. Han har jobbet med La Liga for blant andre Sky Sports. Han har også skrevet for noen av Storbritannias største aviser, i tillegg til en rekke spanske. Han har også skrevet bøker om manager-stjerner som Pep Guardiola og Mauricio Pochettino.