Like før overgangsvinduet stengte mandag kveld ble Nicklas Bendtner bekreftet klar for FC København på en kontrakt ut året.

Dansken har ikke spilt for Rosenborg siden 0-3-tapet for Molde i slutten av april, og det var bare et tidsspørsmål før Bendtner dro.

Til tross for at det ikke ble en lykkelig slutt på RBK-oppholdet, argumenterer Stig Inge Bjørnebye for at signeringen fra Nottingham Forest i mars 2017 var en suksess.

– Han har vært en sentral del av mye av det som har skjedd mens han har vært her, sier sportslig leder i Rosenborg til TV 2.

– Han har vunnet to seriegull og vi har vært i Europa to ganger, der han var avgjørende i mange situasjoner for et kollektiv. Han var også avgjørende i en cupfinale. På mange måter har det vært veldig fint å ha ham her. Vi ønsker ham lykke til videre med karrieren og håper at han har sulten og engasjementet for å lykkes i FCK, forsetter Bjørnebye.

I 2017-sesongen ble Bendtner også toppscorer i Eliteserien og spilte seg tilbake på det danske landslaget. Han ble imidlertid utelatt til VM i fjor.

På spørsmål om det var en lettelse å selge Bendtner, svarer Bjørnebye:

– Vi tenker ikke akkurat sånn, men situasjonen var spesiell siden han var ute av troppen. Jeg tror det var en lettelse for ham, og det er en lettelse for oss i den forstand at vi er glad på hans vegne. Det var en overgang han kunne tenke seg, og det er bra for alle parter at den er i orden, sier Bjørnebye.

Nicklas Bendtner var den best betalte spilleren i Eliteserien.

– Er overgangen økonomisk viktig for Rosenborg?

– Dette er en vanlig overgang hvor alle våre forpliktelser opphører og en ny klubb overtar forpliktelsene på hva de blir enige om, så sånn sett er det en helt vanlig overgang, sier Stig Inge Bjørnebye.

FC København har mål om å få Nicklas Bendtner i kampform så raskt som mulig. Tirsdag morgen trente han alene på klubbens treningsfelt. Bendtner hadde selskap av FCKs fysiske trener Anders Storskov under økta på Frederiksberg, melder avisen Ekstra Bladet.

– Da jeg var 16 år og flyttet hjemmefra, var det mye jeg ikke visste noe om. Men jeg visste i hvert fall at jeg gjerne ville vende tilbake til København og FCK en vakker dag. 15 år senere kan jeg ærlig si at det føles enda større enn jeg hadde drømt om. Det var ikke min vilje, at jeg lå stille over sommeren. Men pausen har i det minste gjort meg klokere på hvor jeg står i min karriere. Jeg er overhodet ikke lei av fotball. Jeg er sulten og motivert som aldri før, sier Bendtner i et innlegg publisert på Instagram mandag.