Tidligere storscorere med knallhard dom over seriestarten: – United er et midt på tabellen-lag

Kun én seier på de fire første kampene - og allerede sju poeng bak ligaleder Liverpool.



Tar du med at Ole Gunnar Solskjær og Manchester United bare har vunnet tre av de siste 16 kampene, har tidligere storscorer Dion Dublin statistikken på sin side når han nå kommer med dystre spådommer etter ligastarten til United.

– Det er vanskelig for United, fordi de ikke har startet godt eller spilt bra. Men spillerne vet det. Jeg er ganske sikker på at de ikke er i nærheten av der de ønsker å være. For øyeblikket er Manchester United et midt på tabellen-lag. Men de må komme seg opp på topp seks i løpet av sesongen, sier Dublin til TV 2.

Han spilte for Manchester United fra 1992 til 1994, men er nok mest kjent for å ha banket inn mål for både Coventry og Aston Villa i etterkant.

– Tror du United kan bli et topp fire-lag?

– Nei. Hvis United fullfører topp-seks, så skal de være fornøyd. Klarer de det, så vil de utifra det jeg har sett hittil ha gjort en bemerkelsesverdig sesong, sier Dublin.



Han får støtte av en annen storscorer i England, nemlig tidenes Premier League-toppscorer Alan Shearer.

– Klubben er milevis unna slik den var da Solskjær var spiller i klubben. United kommer ikke til å kjempe om ligatittelen med det første. Fansen må være tålmodig, advarer Shearer.

Ville ikke latt Lukaku gå

De to tidligere storscorerne mener Solskjær står overfor en rekke store utfordringer. Blant annet pekes det på at de andre storklubbene har spillere som banker inn mål nærmest på bestilling.

– Se på toppklubbene. City har Agüero, Liverpool har tre brilliante på topp. Kane er en fantastisk spiss, jeg er stor fan av han. Og Arsenal har Aubameyang som har startet veldig bra. United har potensiale, men de har ingen som har bevist noe enda, sier Shearer.

– De har brukt store penger på forsvarere i sommer, men jeg synes det var en stor gamble å kvitte seg med Romelu Lukaku. Jeg tror det kan komme til å straffe seg, sier Shearer til TV 2.

Hans BBC-kollega, tidligere Tottenham-spiller Tim Sherwood, mener Lukaku-salget rett og slett var en stor feil av Solskjær.

– Jeg ville aldri latt Lukaku gå. Han har bevist at han scorer mål i Premier League. Jeg vet ikke om han var en vanskelig karakter, det kan bare Ole fortelle, men om han var det? Jeg bryr meg ikke. Du må lære deg å håndtere vanskelige karakterer. Du kan ikke bare ha snille gutter i garderoben hele tiden. Noen ganger er det de litt vanskelige som er de beste for deg, sier Sherwood.