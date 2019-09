Se Norge-Malta torsdag fra 20.00 (kampstart 20.45) på TV 2 og TV 2 Sumo!

Norge har trøbbel i forsvarsrekkene inn mot landskampene mot Malta og Sverige.

Kristoffer Vassbakk Ajer meldte forfall, mens Håvard Nordtveit sliter med spilletid på klubbnivå.

Da passer det potensielt dårlig for Lars Lagerbäck og co at Tore Reginiussen måtte forlate Ullevaal-gresset allerede før 15 minutter var gått av tirsdagens trening.

RBK-stopperen gikk i garderoben sammen med fysioterapeut Thomas Ødegaard før man begynte med storbanespill, og returnerte ikke i løpet av den tiden media hadde adgang til det som foregikk på nasjonalarenaen.

Fotballekspert Jesper Mathisen er ikke nevneverdig bekymret inn mot torsdagens TV 2-sendte kamp mot Malta, men synes allikevel ikke noe særlig om tirsdagens observasjoner.

– Vi vet at det allerede er litt trøbbel på stopperplass grunnet fraværet til Kristoffer Vassbakk Ajer, så at vi ser Reginussen forlate Ullevaal-gresset tidlig på den eneste fullstendige treningsøkten Norge har, er selvsagt ikke ideelt. Når det er sagt, så tenker jeg at Norge bør slå Malta selv med meg som stopper, så akkurat den kampen er jeg ikke veldig bekymret for. Det er Sverige-kampen som gjelder for Reginiussen, sier TV 2-eksperten.

– Kanskje ikke så dumt at han hviler mot Malta

Mathisen vil imidlertid advare de mest pessimistiske som snakker om forsvarskrise, og minner om at det også kan ha vært planen hele veien at Reginiussen ikke skal spille mot Malta. Han mener landslagsledelsen trolig ser til søndagens kamp i Stockholm som den viktigste å mobilisere sitt sterkeste midtforsvar til.

– Reginiussen og Nordtveit er nok de som er tiltenkt å spille mot Sverige, og da er det uansett kanskje ikke så dumt at han hviler mot Malta. Han har spilt mye kamper i det siste både i Europa og i hjemlig serie, og begynner å bli gammel, sier Mathisen, som selv spilte sammen med RBK-stopperen på aldersbestemte landslag for Norge.

I tillegg til Reginiussen og Nordtveit er Even Hovland og Ruben Gabrielsen - hentet inn som Ajer-backup i tilfelle et forfall kom - de rene midtstopperalternativene i den norske troppen.

Verken Omar Elabdellaoui eller Tarik Elyounoussi trente heller sammen med resten av laget på Ullevaal tirsdag.

