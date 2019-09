Den svenske superstjernen Tim Bergling, best kjent som Avicii, gikk bort i mars i fjor etter å ha tatt sitt eget liv.

Etter hans død opprettet familien «Tim Bergling Foundation». Deres mål var å støtte organisasjoner som jobber med å forebygge selvmord.

Samler inn penger

Nå opplyser Avicii sin far Klas Bergling i en pressemelding at de vil hylle sønnen med en kjempekonsert i Friends Arena i Stockholm.

Det skriver Aftonbladet.

Alle inntekter vil gå til prosjekter og initiativ knyttet til psykisk helse og selvmordsforebygging.

Publikum vil for første gang få høre DJ-en sine største hits, fremført live av et stort band. Flere av artistene Avicii har samarbeidet med opp gjennom årene kommer også til å delta på konserten.

Stor inspirasjon

Det gjør også den norske superstjernen Kygo. Han har tidligere uttalt at Avicii var et av hans største forbilder, og nordmannen har til og med tatovert artistens logo på overarmen.

– Aviciis musikk har betydd ufattelig mye for meg. Det er grunnen til at jeg startet å lage musikk i første omgang. Jeg føler på en måte at jeg kanskje skylder ham det. Det er på grunn av ham at jeg driver med det jeg gjør, sa Kygo i et intervju med TV 2 noen måneder etter artistens dødsfall.

Kygo vil opptre med sitt eget DJ-set på konserten. Andre artister som David Guetta, Rita Ora, Adam Lambert, og Aloe Blacc skal også opptre.