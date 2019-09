De siste årene har jordrottene invadert Roald Skredlunds eiendom i Rossfjord i Troms.

Da de pelskledde skadedyrene i fjor ødela en tredjedel av potetavlingen hans, bestemte han seg for å gå til krig mot hamsterarten.

– Jeg forsøkte flere typer feller. Men det var først da jeg begynte å stikke feller ned i de underjordiske gangene deres, at jeg fikk full klaff, sier Skredlund (69) og smiler.

Det var Folkebladet som først omtalte Skredslunds jakt.

– Enorme mengder

69-åringens eiendom er nærmest perforert av hull etter de ivrige skadedyrenes ferd, så han skjønte at det var mange av dem.

Men da han i sommer satte opp seks feller under bakken, fikk han bakoversveis.

EN HELHAUG: Dette var litt av fangsten bare tirsdag. Foto: Privat

Det var opptil fem jordrotter som gikk i én felle, og de største beistene var på opp mot 20 centimeter.

– På to måneder har jeg fanget over 600 jordrotter. Det er enorme mengder av dem. Det er helt vilt, sier pensjonisten.

Etter å ha knekt koden går nå Skredlund ut på jordene sine flere ganger om dagen for å tømme fellene.

– Bare mandag tok jeg 11 stykker, sier han, og rister på hodet.

Måkemåltid

Skredlund begynte å grave ned de døde jordrottene, men det ble etter hvert så store mengder at han måtte finne andre metoder.

– Vi bor ved fjorden, hvor det er mange måker. Så nå er det mange måker i området som får seg jevnlige herremåltid, sier Skredlund og humrer.

Vånd, eller kjent som jordrotte, er en gnagerart som skaper enorme problemer i hager, fruktplantasjer, parker og andre grøntområder.

Men selv om 69-åringen har fanget mange gnagere, og er på vei til å redde potetavlingen, har han nok å gjøre fremover.

Jordrottene forsyner seg også grovt av jordbærplanene, avlingen av gulrøtter, sukkererter og andre grønnsaker.

– Kampen mot dem pågår fortsatt. De yngler og formerer seg i et voldsomt tempo, sier Skredlund.

Jordrotter får 4-5 kull i sommersesongen, og ungene er forplantningsdyktige allerede når de er to måneder.

Invasjon

Det er ikke bare Skredlund som har slitt med den plagsomme gnageren. Invasjonen av jordrotter har skapt hodebry for mange innbyggere i Troms.

En mild, men snørik vinter har gitt gode vekstvilkår for den pelskledde krabaten. Eksperter har aldri sett så mange jordrotter som nå.

Karl Arne Jacobsen har drevet Mo Planteskole i over 30 år, og har fulgt bestanden tett. Han mener vi må over ti år tilbake for å se like store mengder jordrotter som nå.

Jacobsen er imponert over Skredlunds fangst de siste månedene, men han tror at det er jordrottene som vinner til slutt.

– Han er heldig som nå har 600 færre jordrotter på eiendommen. Men de finner alltid tilbake, så den kampen tror jeg dessverre ikke han vinner, sier Jacobsen til TV 2.