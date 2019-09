For første gang har begge parter i det krigsherjede landet Jemen, der mistenkte Farouk Abdhulak trolig har oppholdt seg, lovet å gå til pågripelse dersom de ser han i deres område.

Martine Vik Magnussen ble funnet voldtatt og drept i kjelleren til hennes studievenn sin leilighet i London i 2008.

Den eneste mistenkte i saken er Farouk Abdhulak. Kort tid etter drapet fløy han til byen Sana i hjemlandet Jemen, der han har vært under beskyttelse av sin mektige far. Til nå har han vært på frifot, skjult fra britiske myndigheter.

– Vi ser et skifte

Storbritannia og Jemen har ingen utleveringsavtale. Landet har heller ikke villet inngå en avtale med Scotland Yard for å stille Abdhulak for retten i Storbritannia. Men nå, etter ustoppelig innsats fra Martines far Odd Petter Magnussen og Martine-stiftelsen, har begge parter i det krigsherjede landet lovet å hjelpe til med å stille Abdhulak for retten.

– Det vi ser nå er et veldig skifte. Det virker genuint, og dermed har vi mye større tro på at saken vil få en avslutning og at den forhåpentligvis kommer ganske snart, sier Odd Petter Magnussen til TV 2.

Dro til Jemen

I mars møtte stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) Martines far. I sommer reiste han til Jemen på det han kaller en privat reise for å møte de jemenitiske myndighetene. Nå sier de for første gang at de vil pågripe og utlevere Abdhulak til Storbritannia hvis de får tak i ham.

I JEMEN: Stortingsrepresentant Himanshu Gulati sammen med representanter for jemenittiske myndigheter.

– De jeg møtte strakk seg veldig langt for å løse denne saken. De sa også at de vil være villig til å utlevere ham dersom de fikk tak i ham, sa Gulati.

Men Magnussen tror Abdulhak er i Sana, som er kontrollert av houthiene. Men også de lover nå å pågripe 32-åringen dersom han viser seg i deres område.

– De ønsker ikke lenger å beskytte Farouk Abdhulak slik de egentlig har gjort. Nå merker de kanskje også press fra sør om å få saken løst. De merker at de må vise verden at de også har prinsipper som handler om rettferdighet og menneskelighet, sier leder for Martine-stiftelsen Patrick Lundevall-Unger

– Er dette første gangen de har vært i dialog med dere?

– Siden jeg har vært leder av Martine-stiftelsen, ja.

Denne utviklingen gjør at Odd Petter Magnussen har større tro enn noen gang om rettferdighet for datteren.

– Tror du det kommer en dag der du møter den mistenkte i retten?

– Jeg vet ikke om jeg har noe spesielt ønske om å møte han i en rettssal personlig, men jeg går utifra at bordet fanger og at jeg må gjøre det. Men at han vil bli gjenstand ganske snart tror jeg for en rettslig prosesss, det er jeg mer overbevist om enn noen gang.