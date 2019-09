Se Sverige-Norge på TV 2 og TV 2 Sumo søndag fra klokken 20.00.

Alexander Isak og Martin Ødegaard er brennhete for hvert sitt landslag.

De to Real Sociedad-spillerne er begge i fryktinngytende form, og før landskampen søndag er det nettopp «duellen» mellom de to ungguttene som er trukket frem.

På lørdagens pressekonferanse røpet Ødegaard at han har vært i kontakt med lagkompisen før oppgjøret på Friends Arena.

– Det blir en stor kamp. Vi gleder oss veldig. Kult også å møte en lagkamerat. Jeg tekstet litt med ham i går. Jeg sa jeg håpet at han ikke skulle spille, så får vi se...

Overfor TV 2 forteller Ødegaard at søndagens kamp har vært et tema helt siden begge ble klar for klubben fra San Sebastian.

HEIT: Alexander Isak må stoppes hvis Norge skal til EM. Foto: Jonathan Nackstrand

– Vi har snakket om denne kampen ganske lenge nå. Det er ikke kult å komme tilbake og være den som har tapt.

Isak scoret to mål mot Færøyene sist. Ødegaard mener lagkameraten har ferdigheter til å nå så langt han selv vil.

– Han har et skyhøyt potensial, og er en av de beste spillerne jeg har spilt med. Jeg tror han kan nå så langt han bare vil.

– Jeg tror han kommer til å nå utrolig langt, men forhåpentligvis er han ikke så god mot oss.

Landslagssjef Lars Lagerbäck er også imponert over utviklingen til den svenske tenåringen, som hadde en tøff tid i Borussia Dortmund med lite spilletid. Forrige sesong løsnet det på lån i nederlandske Willem II.

– Han har gjort det fantastisk bra etter å ha vært i en fryseboks ganske lenge. Det er blitt en ganske bra fotballspiller av ham, kan man vel si. Han har hatt god utvikling.

– Bra å være litt «kaxig»

Både Ødegaard og Tarik Elyounoussi har kommet med noen utspill mot svenskene før søndagens kamp. Ødegaard kalte blant annet svenskene for lillebror, mens Elyounoussi ga svenskenes kaptein, Andreas Granqvist, hard medfart.

Det har fått svenske journalister til å omtale de norske spillerne som «kaxiga» og arrogante. Ødegaard smiler lurt når han blir konfrontert med svensk presses inntrykk.

– Jeg vet ikke hvor mye jeg la i det uttalelsene. Det er vel ikke noe hemmelighet at vi har vært lillebror en stund nå. Vi skal slå fra oss på banen. Det er på tide med et skifte. Det er alltid bra å være litt «kaxig» på banen.