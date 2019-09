Derfor kvittet han seg med Jim Solbakken før han gikk til Rostov

Normann spiller i 6´er-rollen på midtbanen, i en 4-3-3-formasjon.

– Jeg har fått en rolle i laget som jeg trives utrolig bra med. Treneren er helt fantastisk, både for meg og laget. Prestasjonsmessig har det gått veldig bra.

– Hva er så fantastisk med treneren?

– Alt, egentlig. Det virker som han vet hvordan han skal snakke med meg og behandle meg for å få meg til å prestere. Jeg har hatt veldig mange samtaler med ham på tomannshånd, sier Normann.

– Hva har skjedd med deg fra januar og fram til nå?

– Jeg er blitt mer profesjonell. Jeg jobber hardere, er litt mer erfaren og skjønner litt mer hva det handler om.

– Er du blitt mer seriøs?

– Jeg har alltid vært seriøs og jobbet hardt. Men jeg forstår mer. Jeg skjønner at det kanskje er bedre å stå over en trening og passe på kroppen, for så å rekke kamp. Før jeg har bare kjørt på og trodd at jo hardere og bedre jeg trente, jo bedre ble det. Jeg sleit med litt skader og sånn. Men nå føler jeg at man blir guidet på riktig vei, sier Normann.

Syntes synd på seg selv

Foreldrene Monica og Sten har også vært viktige støttespilllere for 23-åringen opp gjennom karrieren, ikke minst da han hadde det tungt i Brighton.

Da ringte han mye hjem, syntes synd på seg selv og klaget en del. Mor og far reagerte ganske ulikt.

– Mamma er litt sånn «ååå, lille gutt, det går fint». Mens pappa er steinhard. Fra han var det mer «det nytter faen ikke å sette seg ned og sutre. Nå må du faen meg gjøre jobben», sier Normann og ler.

Men legger til:

– Pappa er nok den største grunnen til at jeg tok tak.

Nå håper han å få vise det norske folk hva kan duger til. Selv om han er fersk og ukjent for mange, er han ikke i tvil om at han har noe å bidra med dersom han får sjansen mot Malta på torsdag, eller Sverige på søndag.

– Jeg er duellsterk, løpssterk, god med ball og har en god pasningsfot, beskriver han selv.

På spørsmål om han er klar for å gripe sjansen om han får muligheten mot Malta og Sverige, kommer svaret lynkjapt:

– Ja. Jeg føler meg veldig klar.