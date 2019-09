Fylkesvei 55 over Sognefjellet ble stengt tidlig tirsdag morgen etter at snøfall skapte vanskelige kjøreforhold i området.

– Den første meldingen kom klokken 04.55 om vanskelige kjøreforhold og snø i veien. Meldingen ble sendt ut til entreprenør, og klokken 05.23 meldte de tilbake at veien måtte stenges. Da begynte det å bli lyst, så vi på kameraene at det var hvitt på bakken, sier trafikkoperatør John Andreas Omdal i Vegtrafikksentralen Vest i Bergen.

Skled av veien

Omdal sier at de etter hvert fikk inn mange meldinger om full vinter og svært vanskelige kjøreforhold.

En bilist skled av veien i lav fart, men Vegtrafikksentralen har ikke fått melding om større uhell knyttet til snøfallet.

Veien åpnet igjen litt etter klokken 09 tirsdag.

Tidlig snøfall

John Andreas Omdal sier at veien over Sognefjellet ble stengt første gang 2, oktober i fjor og 7. oktober i 2017. Årets snøfall kommer dermed rundt en måned tidligere enn de to siste årene.

Fv 55 Sognefjellet er åpnet igjen. — Vegtrafikksent. vest (@VTSvest) September 3, 2019

Omdal ber folk tenke over at det kan være vanskelige kjøreforhold om man skal kjøre mellom øst og vest i Sør-Norge.

– Folk bør sjekke vær og føre. På mange fjelloverganger er det ned mot 0 grader og minus 1 på nattestid, og kombinert med nedbør fører det til vanskelige kjøreforhold, sier han.