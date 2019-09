Britisk tenåring levde på hurtigmat – ble blind og døv

Guttens mor sier til den britiske avisen The Independent at de startet å bli bekymret da sønnen var rundt syv år.

– Det første vi la merke til var at han begynte å komme hjem fra skolen uten at han hadde åpnet matpakken sin, sier moren.

– Alltid vært tynn

Hun forklarer at hun pleide å lage matpakker med brødskiver og frukt i, men at sønnen nektet å spise det.

– Han har alltid vært tynn, og vi var ikke bekymret. Man hører om farene ved hurtigmat og overvekt hele tiden, men han var tynn som en strek, sier moren til avisen.

Da gutten var 14 år, gikk han til legen og klagde på at han var sliten. Tester viste imidlertid at han hadde svært lave vitamin B12-nivåer og større røde blodceller enn normalt.

Det skriver Sky News.

En rapport fra leger på Bristol Eye Hospital viser at gutten ble gitt B12-injeksjoner og kostholdsråd, men da han kom tilbake til legen ett år senere var både synet og hørselen hans allerede hemmet.

Usunt kosthold

Da gutten var blitt 17 år, var synet hans blitt betraktelig dårligere, på grensen til blind.

Den britiske gutten innrømte da overfor legene at han siden barneskolen kun hadde spist pommes frites, potetgull, hvitt brød, prosessert skinke og pølser.

Legene konkluderte derfor at tilstanden hans skyldtes guttens usunne kosthold. Undersøkelser av tenåringen viste at han hadde B12- og D-vitaminmangel, redusert beinmineraltetthet samt lave nivåer av viktige mineraler som kobber og selen.

Disse mineralene og vitaminene er essensielle for en god helse. Mangel på disse er oftest knyttet til fattige land med knappe matressurser, skriver legene i rapporten.

Én av legene som behandlet gutten, Denize Altan, sier til BBC at funnene de gjorde var sjokkerende på en gutt på hans alder.

Legen sier at tilfeller som dette er svært sjeldne, men at foreldre må være oppmerksomme på farene som kan komme dersom barn er kresne, og oppfordrer til å søke eksperthjelp om nødvendig.

– Svært sjeldent

Gutten ble anmodet av eksperter til å snu fullstendig om på kostholdet sitt, og ble bedt om å ha en diett bestående av grønnsaker, nøtter, belgfrukter, hvete- og melkeprodukter, samt fet fisk og noen typer kjøtt.

I rapporten fra legene på Bristol Eye Hospital står det at risikoen for overvekt, kreft og andre sykdommer er velkjent ved høyt inntak av hurtigmat, men at dårlig kosthold også kan føre til permanente skader på nervesystemet.