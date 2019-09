– Handelen nærmest mot Solbakkens vilje

– De kjenner ham og historikken hams godt. De vet hva han har gjort på og utenfor banen. De har nok forsikret seg om at han er i god fysisk form, så han må ha gjort en god jobb på egenhånd, ellers hadde de ikke sett noe verdi i å signere ham. For Rosenborg var det greit å bli kvitt ham, der har han bare vært en utgift. FCK kan være de som får han i gang en siste gang, slik som han fremstod i den første sesongen i Rosenborg, men jeg blir overrasket om han begynner å bøtte inn mål i Danmark, sier Mathisen.

TV 2-eksperten mener FC København og Ståle Solbakken har lite å tape på overgangen.

– De har nok prøvd seg på andre caser som ikke har gått. For FCK er dette en veldig billig løsning, det er ikke noe risiko for deres del, de får ham nok uten å betale en krone, bortsett fra lønn. De har et helt annet budsjett enn RBK. Han har bare fått kontrakt ut sesongen, så de har nok gitt ham beskjed om at han får en siste sjanse til å bevise at han kan fortsette å levere på dette nivået, forteller Jesper Mathisen.