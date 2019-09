BBC melder at den australske veganeren Cilla Carden saksøker to av naboene sine for å blant annet få dem til å slutte å grille kjøtt og fisk i hagen.

Carden, som jobber som massør, mener at naboene bevisst lar stekeosen sive over i hennes hage hjemme i forstaden Girrawheen.

– De har satt den der slik at jeg lukter fisk. Alt jeg kan lukte er fisk. Jeg kan ikke gå ut der, sier Carden til australske 9News.

Hun sier at hun ikke er i tvil om at naboene gjør det med vilje.

– Det er bevisst. Det er det jeg sa til domstolen, at det er bevisst, sier hun.

Siden 2018 har Carden og naboene kranglet om blant annet grilling, røyklukt, dyrelyder, ugress, utendørsbelysning og bråkete barn på uteområdet.

Mens de mener at dette er helt normalt å gjøre i hagene sine, mener Carden at det fører til at hun ikke kan oppholde seg i sin egen hage.

Til tross for at nabo Toan Vu har fjernet grillen sin for å få fred, har Carden fortsatt korstoget mot ham og alt hun mener han gjør feil.

Avvist gang på gang

Tidligere i år gikk hun rettens vei for å få det som hun vil, men i februar ble saken ifølge The West Australian avvist av domstoladministrasjonen.

Veganeren ga seg ikke. I juli overleverte hun høyesterett i delstaten Vest-Australia 400 dokumenter som hun mente skulle beviste naboenes skyld i alt fra grilling til bråk.

Saken ble nok en gang avvist.

Høyesterettsjustitiarius Peter Quinsland uttalte at han var overveldet over den enorme mengden dokumentasjon Carden ga dem.

– Omfanget av materialet hun har produsert, tyder på at sakene til en viss grad har blitt overveldende, uttalte han.

– Kaos og stress

Carden varsler at hun ikke kommer til å gi seg i kampen mot naboene, og at hun kommer til å fortsette med å gå rettens vei.

– Det har vært forferdelig. Det har vært kaos, det har vært stress, jeg har ikke klart å sove, sier hun til 9News.

En av naboene beskriver kravene som urimelige.

– Cardens krav var beviselig ikke rimelige, og var faktisk ødeleggende for den andre eierens mulighet til å hygge seg på egen eiendom på en rimelig og akseptabel måte, sier naboen.

Carden sier til Nine News at hun kommer til å fortsette å gå rettens vei, og at hun ikke har noen planer om å gi seg.