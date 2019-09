Mener advokat ville kidnappe voldtatt kvinne for å stoppe rettssak

FORSVARET: Anders Brosveet, Ingvild Boe Hornburg og Kim Eilertsen har fått jobben med å forsvare Amir Mirmotahari. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

I tillegg til anklagene om drapsforbund og forbund om kidnapping, er Mirmotahari også tiltalt for grov økonomisk utroskap, for å ha motarbeidet rettsvesenet og for brudd på taushetsplikten.

Mirmotahari erkjenner straffskyld for grov økonomisk utroskap.

Endret forklaring

Straffesaken mot 42-åringen er ventet å vare i åtte uker. Hele tirsdagen går med til aktor Asbjørg Lykkjens innledningsforedrag. Onsdag er det ventet at Mirmotahari inntar vitneboksen for å gå i gang med sin omfattende forklaring.

Den er ventet å vare i rundt åtte rettsdager.

Vitneførselen begynner 20. september. Da skal retten få høre et bevisopptak med mannen som var tiltalt, og som senere ble dømt, for voldtekt av kvinnen som ifølge tiltalen skulle bortføres. Den voldtektsdømte mannen nektet først for at han hadde kjennskap til planer om bortføring.

Kort tid senere kontaktet mannen politiet og ba om å avgi et nytt avhør. Da endret han sin forklaring og erkjente at han hadde kjennskap til kidnappingen av voldtektsofferet.