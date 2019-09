– Når et barn blir skutt og drept har det skjedd en feil

Tidlig på morgenen den 2. august i fjor snek Eric Torell seg ut av sin fars leilighet i Vasastan i Stockholm.

20-åringen hadde Downs syndrom og autisme, og manglet språk. Han kommuniserte med sine foreldre ved hjelp av tegn. Hans mentale evner skal ha vært på nivå med en treåring.

Faren meldte sønnen savnet til politiet, men ble fortalt at de ikke hadde ressurser.

Den neste beskjeden han fikk fra politiet var at sønnen var drept.

Når politiet ankommer stedet i Vasastan går alt fort. Politiet og Torell står til slutt i hver sin ende av en tunnelundergang. Politibetjentene bedømmer det som en trusselsituasjon.

Hendlesesforløpet tar mellom tre og ti sekunder.

På den tiden avfyrte politibetjentene 25 skudd mot Torell, som var mellom 10 og 15 meter unna. Tre av dem traff . Ett av dem traff ham i ryggen og drepte ham.

Bilder fra politiets etterforskning viser blant annet en rekonstruksjon av hendelsen:

– Han kommer aldri tilbake

I dag begynner rettssaken mot tre politimenn. De to politibetjentene som avfyrte skuddene sitter i dag på tiltalebenken for å ha sviktet i tjenesten. Mannen som avfyrte det dødelige skuddet er også tiltalt for å ha forvoldt en annens død.

Den tredje på tiltalebenken er innsatssjefen, som også er tiltalt for å ha sviktet i tjenesten.

Eric Torells mor, Katarina Söderberg, sier til Aftonbladet før rettsdagen at det blir en tøff dag, men at hun ser frem til å få alle sakens fakta frem i lyset.

– Det som har skjedd er en stor tragedie. Min sønn er død og kommer aldri tilbake. Det finnes ingen vinnere her, men det er viktig å få rede på hva som har hendt, sier hun, og er tydelig på at hun mener det som har skjedd er uakseptabelt.

– Om man skyter og dreper et barn er det åpenbart at det har blitt begått en feil.

Til Expressen sier hun at hun ønsker at rettssaken skal inspirere forandring i politipraksis i Sverige.

– Jeg håper det kan bidra til å sikre hverdagen for personer med intellektuelle funksjonsnedsettelser, sier moren.

MINNESTED: Blomsterhav fra åstedet der Torell ble skutt. Foto: Stina Stjernkvist

Fersk i jobben

Politibetjentene som møtte Torell hadde tidligere fått vite at en kjent voldsmann kan befinne seg i området, og at han hadde truet med å skyte politifolk.

I avhør har de forklart at de fryktet for sine liv da de møtte på 20-åringen.

Politmannen som avfyrte skuddet som tok livet av Torell hadde kun jobbet i politiet i seks uker.

«Når Eric Torell vender ryggen mot politibetjentene har XX, uten lengre å ha rett på nødverge, avløst et skudd som treffer Eric Torell i ryggen, og forårsaket hans død. Gjerningen er uaktsom da XX avfyrte skuddet uten å på noen måte forsikre seg om hvilken virkning tidligere ildgivning har hatt, og om trusselen mot politiet var sådan at det fremdeles rettferdiggjorde ild mot Eric Torell,» står det i tiltalen.