Mistet alt de eide i brann – så fikk de hjelp av TV 2-program

– Jeg har hatt problemer med å føle at det er mitt hjem. Vi er veldig glade for å ha fått et nytt og strøkent hus, men det er ikke vårt ennå. Vi har ikke eierskap til møblene og alt det andre, så det er litt rart. Lenge følte jeg at jeg bare lånte huset, men det har blitt bedre nå, sier hun.

FIKK HJELP: Ekteparet fikk hjelp av Brente minner-teamet bestående av programleder Marco Elsafadi, interiørdesigner Aina Solli Steen og Therese Nielsen fra forsikringsselskapet Fremtind. Foto: TV 2

– Vi må bare begynne på nytt igjen, siden vi har ingenting igjen etter brannen, legger hun til.

Etter innflyttingen har ekteparet byttet gardiner og duker, samt hengt opp noe mer på veggene, for å gjøre det mer til sitt eget. Bortsett fra det, har de ikke gjort noen endringer.

– Vi er veldig fornøyde med hvordan det ble. Det er så vakkert, stilrent og gjennomført. I starten var det uvant og ikke slik vi hadde forventet, men det har vokst på oss, sier Boldermo.

Nærmere hverandre

Det har gått over ett år siden brannen, og nå begynner livet å komme tilbake til normalen for ekteparet og deres familie.

– Mannen min er på jobb, mens jeg lager middag og henter barnebarna. Livet er slik det burde være, sier hun.

Det nye huset er svært romslig, slik at ekteparet har plass til sine tre barn og seks barnebarn.

– Nå er det plass til alle sammen, og det er helt perfekt. Både kjøkkenet og spisestuen har blitt brukt mye i sommer, sier Boldermo.

I «Brente minner» forteller ekteparet at de har kommet nærmere hverandre etter brannen, og de har innsett at tiden med familien er det viktigste for dem.

– Vi innser at vi hadde flaks, siden ingen ble skadet i brannen. Vi setter mye mer pris på hverandre nå, siden vi vet at det kunne gått galt, sier hun.

