Fartsrekorder har vært i genene til Bugatti helt fra starten av. Selv om det tradisjonsrike merket nå er eid av det folkelige VW-konsernet, er det veldig lite folkelig over deres modellsortiment. Det består av noen få biler – som alle er blant de dyreste og råeste på markedet.

Bugatti Veyron, som tok verden med storm tilbake i 2005, var lenge verdens raskeste bil. Den tok stadig nye fartsrekorder. Og med en W16-motor var det ganske enkelt en bil som spiste det meste annet til frokost.

Men så ble det bestemt å lage en oppfølger. Når Bugatti lager en oppfølger, blir den selvsagt ikke noe mindre rå. Snarere tvert imot. Chiron puster ild, også den med W16-motor – med 1.500 hk!

Stadig er det imidlertid noen andre bilmerker som har "plaget" Bugatti med en fartsrekord her og der.

Så da bestemte man seg like godt for å sette en rekord som virkelig skal bli vanskelig å bryne seg på. For første gang brytes nemlig den "hellige" 300 mph-barrieren, noe som tilsvarer vanvittige 489 km/t!

Vanvittig

Vi snakker altså noen få km/t unna 500 km/t. Det er rett og slett sykt!

Sjef for Bugatti, Stephan Winkelmann, er naturligvis synlig stolt over fartsrekorden:

– Vi ønsket å være den første bilprodusenten som klarte å bryte 300 mph-barrieren. Det vi klarte nå, har ingen gjort før oss. Vi har vist flere ganger at vi er verdens raskeste, og vil nå fokusere på andre ting framover, sier Winkelmann.

Vi håper og tror nå likevel at Bugatti vil fortsette å lefle med idiotisk raske biler, også i årene framover.

Det er gjort noen justeringer på designet, for å ytterligere bedre aerodynamikken på bilen. I tillegg har den spesialdekk, som takler den voldsomme påkjenningen det er å kjøre i opp mot 500 km/t.

Prototype

Bilen som tok rekorden er ikke en helt standard Chiron, men en prototype som ble bygget i samarbeid med den italienske racerbil-produsenten Dallara.

Utover en rekke sikkerhetstiltak i forbindelse med at bilen skulle kjøre så fort, ble det også gjort endringer for å bedre aerodynamikken ytterligere.

Dermed var det mulig for testsjåfør, Andre Wallace, å dundre i vei i knappe 490 km/t på rettstrekka på VW Ehre-Lessian testbanen i Tyskland.

Spesialdekk

Et av de største problemet med denne typen hastigheter, er faktisk å få tak i dekk som takler det. Det blir svært høy belastning – og du vil ikke at det skal skje noe uventet mens speedometernåla står og dirrer på 400-450 km/t.

Michelin, som også lager dekkene til de andre Chiron-modellene, fikk oppgaven å lage noe som tålte rekordforsøket. De gjorde jobben godt – og de forsterkede dekkene tålte den beinharde belastningen det er å kjøre i slike svimlende hastigheter.

PS: En "vanlig" Chiron har fartssperre på drøyt 400 km/t – nettopp fordi Bugatti ikke vil risikere at dekkene skal bli ødelagt.

