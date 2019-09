Én uke før valget har Frp-leder Siv Jensen skapt debatt med en kronikk i VG, hvor hun hevder det er snikislamisering når nordmenn nekter å håndhilse på personer av det motsatte kjønn.

I Jensens kronikk trekker hun fram episoden for snaut to uker siden da kvinner i den terrorrammede al-Noor-moskeen i Bærum ikke tok imot hånden til kronprins Haakon som strakk den fram for å hilse.

Kronikken fikk Trine Skei Grande til å reagere kraftig.

Skei Grande kalte Jensens uttalelse «et soleklart overtramp i den offentlige debatten».

– Vi bruker aldri ordet «snikislamisering» og det er feil, vi burde heller jobbet mot hatet norske muslimer føler på gatehjørnet, sier hun.

Hun ba Jensen støtte oppunder arbeidet med regjeringens handlingsplan mot muslimhat.

– Det er en dårlig språkbruk og en språkbruk man ikke skal bruke, fordi det er ikke dette som er utfordringen i dag. Det beskriver Norge dårlig, sa Skei Grande.

Nå svarer Frp-lederen på regjeringskollega Skei Grandes kritikk.

– Jeg er ikke overrasket over at Venstre er uenige med Frp i denne saken. Det er velkjent at Frp har en helt annen innvandringspolitikk enn Trine Skei Grande, skriver Jensen i en sms til TV 2.

Hun mener det ikke er noen motsetning mellom å bekjempe muslimhat og å bekjempe «snikislamisering» .

– Tvert om mener jeg det kan skape mer muslimhat om vi ikke kjemper mot særkrav som fremstår som totalt uakseptable i det norske samfunnet, sier Jensen.

Hun skriver videre at hun ikke kan forstå hvordan spesielt Skei Grande og andre kvinnelige politikere kan være uenig med henne.

– Jeg kan ikke forstå at spesielt kvinnelige politikere kan være uenige med meg. Når norske kvinner ikke hilser på menn av religiøse hensyn, så er noe grunnleggende galt med likestillingen. Kvinner og menn er like mye verdt!

Hadde det vært snakk om andre religioner, hadde Frp-lederen vært like tøff i ordbruken, forsikrer hun.

– Om det var katolske skikker som var problemet, ville jeg ikke nølt med å kalle det for snikkatolisering. Men det er ikke det som er problemet. Det må vi tørre å snakke om.

