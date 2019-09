Det bekrefter RBK og FC København sent mandag kveld.

– FC København har hentet Nicklas Bendtner fra norske Rosenborg BK og skrevet kontrakt med ham gjeldende for resten av året, skriver FC København i en kort pressemelding.

Nicklas Bendtner selv virker strålende fornøyd med å ha signert for klubben i hjemlandet.

– Da jeg var 16 år og flyttet hjemmefra, var det mye jeg ikke visste noe om. Men jeg visste i hvert fall at jeg gjerne ville vende tilbake til København og FCK en vakker dag. 15 år senere kan jeg ærlig si at det føles enda større enn jeg hadde drømt om. Det var ikke min vilje, at jeg lå stille over sommeren. Men pausen har i det minste gjort meg klokere på hvor jeg står i min karriere. Jeg er overhodet ikke lei av fotball. Jeg er sulten og motivert som aldri før, sier Bendtner i et innlegg publisert på Instagram.

FCK opplyser om at Bendtner har sin første trening med sine nye lagkamerater onsdag formiddag. Han vil bli presentert på en pressekonferanse klokken 14.00 i Telia Parken. Ståle Solbakken vil også være tilstede.

– Frem til da har ingen av partene ytterligere kommentarer, heter det fra FC København.

For bare under to uker hevdet Ståle Solbakken at det var uaktuelt å hente Bendtner til FC København.

– Når man ser på hans kampform, er det en spiller som uansett ikke ville kunne hjelpe oss i noen måneder, sa nordmannen til Ekstra Bladet da.

FCK har stått i en spisskrise etter at Dame N'Doye fikk en skade og nå mister høstsesongen fordi han må operere. N'Doye var i kjempeform før skaden og hadde scoret fire mål på seks kamper.

Rosenborg og FC København er enige om en overgang for Nicklas Bendtner. — Rosenborg Ballklub (@RBKfotball) September 2, 2019

Nicklas Bendtner har ikke spilt for Rosenborg siden 28. april. Danskens siste scoring for RBK kom i cupfinalen mot Strømsgodset 2. desember 2018.

– Tusen takk for innsatsen, Nicklas. Lykke til i København, skriver Rosenborg på sine hjemmesider etter at angriperen nå er klar for FCK.

Nicklas Bendtner signerte for Rosenborg i mars 2017. Dansken spilte 86 kamper og scoret 35 mål for Rosenborg.

FCK København ligger på 2. plass i Superligaen. Ståle Solbakkens menn ble nylig trukket i Europa League-gruppe med Dinamo Kiev, Malmö og sveitsiske Lugano.

Artikkelen oppdateres!