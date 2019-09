Angriperen Mauro Icardi lånes ut til PSG i én sesong.

Det bekrefter både Inter og Paris Saint-Germain mandag kveld.

Inter opplyser at PSG har sikret seg en opsjon på å kjøpe den argentinske angriperen etter låneperioden.

Samtidig opplyser Inter om at Icardi har forlenget sin kontrakt med klubben frem til 30. juni 2022.

– Jeg vil takke Paris Saint-Germain for tilliten de har vist meg. Jeg vil gi alt for å hjelpe mitt nye lag til å nå så langt som mulig i alle turneringer, sier Mauro Icardi til PSGs hjemmeside.

– Paris Saint-Germain har blitt en internasjonal storklubb, og har hentet noen av fotballens største stjerner de siste årene. Momentumet står sterkt i Paris, ambisjonene er høye, og jeg er sikker på at laget har alt som trengs for å ta ytterligere skritt fremover. Jeg ser virkelig frem til å spille på Parc des Princes, en stadion som er kjent for sin eleganse og lidenskap, fortsetter han.

Icardi scoret 124 mål og noterte seg for 28 målgivende pasninger på 219 kamper i løpet av seks sesonger for Inter. Han ble toppscorer i Serie A i 2014/2015-sesongen med 22 fulltreffere, og toppet også toppscorerlisten i 2017/2018-sesongen med 29 mål.

Ifølge franske La Parisien er det nå endelig klart at Neymar blir værende i PSG, og Icardi dermed får gleden av å spille sammen med den brasilianske verdensstjernen.

PSG-president Nasser Al-Khelaifi skal ha gjort det klart at klubben krevde over tre milliarder kroner (!) i overgangssum for Neymar, en sum verken Real Madrid eller Barcelona var villig til å betale.