Fem unge altaværinger, og en svensk pilot omkom etter helikopterstyrten i Alta på lørdag.

Helikopteret som var eid av Helitrans, var på oppdrag for Høstsprell-festivalen på Kvenvikmoen utenfor Alta.

Hans Idar Haldorsen bor i Alta sentrum og er så vant med at Helitrans sine helikopter flyr over huset hans, at han ikke lenger ser ut vinduet når de flyr forbi. Dette fordi helikoptrene over lengre tid har vært med i bygningsarbeid av kraftlinjer mellom Troms og Finnmark.

Selv er han over gjennomsnittet interessert i luftfart, spesielt helikopter.

– Hadde jeg ikke vært fargeblind, hadde jeg nok vært pilot, sier han.

– Det fløy sakte og lavt

Men lørdag ettermiddag, 20 minutter før den fatale styrten, var det noe som fanget oppmerksomheten hans.

– Jeg satt på terrassen og hørte en lyd som var veldig lik et Robinson 22-helikopter – et helikopter med to rotorer i stedet for tre. Jeg ble nysgjerrig på hvilken maskin som ville komme forbi, og ble overrasket da jeg så det var en av Helitrans sine.

Han tenkte med en gang at noe ikke stemte. Helikopterentusiasten trodde det var et helikopter med to rotorer på grunn av at frekvensen var lavere enn det som er vanlig for en med tre rotorer.

– Det fløy sakte og lavt, og tok en brå sving rett bortenfor huset vårt, før det fløy tilbake mot Kvenvikmoen. Jeg tenkte turen de betalte for var veldig kort, da de pleier å fly ut mot fjordlinja.

– Jeg var ikke i tvil

20 minutter senere gikk det galt.

Haldorsen, som tar oppdrag som freelance-fotograf, fikk en telefon fra TV 2 som spurte om han kunne dekke ulykken som akkurat hadde skjedd på Kvenvikmoen.

– Det gikk kaldt nedover ryggen på meg. Det å dekke bryllup og lykkelige øyeblikk ble en sterk kontrast da jeg stod der og dekte noe som ikke var hyggelig, sier Haldorsen med gråten i halsen.

På spørsmål om han var sikker på om det var samme maskin som mindre enn en halvtime tidligere hadde passert huset hans, svarer han at han ikke var i tvil.

– Jeg skjønte det med en gang. Det er som å se en bil passere deg i all for høg hastighet, og så hører du det smeller rundt svingen. Det er noe du ønsker du ikke hadde fått med deg.

Ønsker mer informasjon

Under en pressekonferanse mandag kunne politiet fortelle at selv om det har gått to døgn, er de fremdeles i en innledende fase av etterforskningen.

– Vi ønsker å samle all informasjon, og tar gladelig imot alt, sa lensmann Øyvind Lorentzen.

Mandag ettermiddag landet representanter fra den franske havarikommisjonen og produsenten av helikopteret og motorprodusent, for å bistå i arbeidet.

Statsadvokaten har beordret en etterforskning av Helitrans, selskapet som eier ulykkeshelikopteret.