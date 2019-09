Lørdag morgen dro den antatte gjerningsmannen bak skytingen i Odessa, Texas, på jobb som vanlig. Men så tok dagen en dramatisk vending.

Fikk sparken

– Seth Aton (36) var på jobb en kort stund før han fikk sparken fra arbeidsgiveren, forteller politisjef i Odessa på en pressekonferanse mandag.

Både Aton og arbeidsgiveren ringte politiets nødnummer fordi de var uenige rundt oppsigelsen. Men Aton dro fra arbeidsplassen før våre politibetjenter kom fram til arbeidsplassen, forteller

I mellomtiden har Aton ringt FBIs tipstelefon.

– Han kom ikke med noen trusler. Han snakket usammenhengende før han avsluttet samtalen, sier en talsmann for FBI.

Stoppet i trafikkontroll

Ifølge politiet ble Aton stoppet av en patrulje i forbindelse med et trafikklovbrudd ca 15 minutter etter telefonen til FBI, uten at han på dette tidspunkt var etterlyst for noe. Han fikk derfor kjøre videre.

Deretter la mannen ut på sitt drapsraid.

– Han kjørte inn mot Odessa og skjøt mot flere tilfeldige mennesker. Han dumper så den gullfargede bilen han kjørte og kapret en postbil.

Sju drept

Kvinnen som kjørte postbilen ble drept. Det ble også seks andre personer mellom 15 og 57 år. 22 personer ble skadet. Deriblant en 17 måneder gammel jente.

Aton selv ble skutt og drept av politiet utenfor et teater.

Politiet vet fremdeles ikke hvordan Aton fikk tak i drapsvåpenet. Han hadde fått avslag på søknad om våpenlisens på grunn av et mindre lovbrudd i 2001.

Politiet vil fremdeles ikke si noe om motivet for drapene. Men de sier de opplever at Aton har vært i en nedadgående spiral over lengre tid.