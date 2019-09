Etter fem dager med poker skulle vinneren av årets Main Event endelig kåres. Og på turneringens siste dag kulminerte det hele med heads-up mellom Eirik Bjørbæk og Aksel Berg Hansen. Der trakk sistnevnte det lengste strået.

– Dette var utrolig kjekt. Jeg har aldri vært i nærheten av å vinne penger før, så dette var gøy, smiler 23-åringen.

Favoritt

Berg Hansen var stor favoritt allerede før dagens finale. Inn på finalebordet var rogalendingen soleklar chipleader med sine 54,8 millioner. Den posisjonen holdt han helt inn.

– Det var litt forventet med tanke på hvor mye jeg startet dagen med. Det var de andre som måtte ta sjanser. Jeg følte jeg hadde kontroll, forklarer den ferske norgesmesteren.

Da de to siste finalistene gikk løs på heads-up hadde Berg Hansen i overkant av 127 millioner i sjetonger, mot Bjørbæks 50,4 millioner var han stor favoritt.

– Han har spilt kjempebra i hele dag, og i dag tapte jeg for en bedre mann. Han var den klart beste på finalebordet, innrømmer Bjørbæk.

Det var da Bjørbæk valgte å gå all-in med kortene 9 og 3 i hjerter, at avgjørelsen falt. For Berg Hansen, med knekt og åtter på hånden, synte, og da det dukket opp to knekter på bordet, var seieren et faktum.

– Jeg var litt redd før siste all-in, men jeg måtte bare bli med. Heldigvis satt den, smiler 23-åringen.

Millionær

Med norgesmester-tittelen følger en premiesjekk på nesten 1,3 millioner kroner. Og på spørsmålet om hva han skal bruke premiepengene på, trekker Stavanger-gutten på smilebåndet, før han svarer.

– Det må bli leilighet eller noe sånt. Det skal i alle fall feires.

Eirik Bjørbæk går heller ikke tomhendt fra finalebordet. 30-åringen tar med seg en andreplass, og pene 735 000 kroner.

Dette er resultatet fra finalebordet:

1. Aksel Berg Hansen (1.295.000 kr)

2. Eirik Bjørbæk (735.000 kr)

3. Acid Nilsen (520.000 kr)

4. Tor Pedersen (380.000 kr)

5. Steffen Retterholt (300.000 kr)

6. Simen Thorsrud (230.000 kr)

7. Lars Sommer (175.000 kr)

8. Stig Henning Dybdahl (125.000 kr)