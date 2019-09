Amerikaneren, som har vært verdens raskeste mann de siste tre årene, hadde fått registrert tre brudd i løpet av ett år på dopingreglementet.

Han har enten ikke opplyst til dopingjegerne hvor han kommer til å være, eller ikke vært der han har sagt han skal være – og dermed gått glipp av testing.

Men nå droppes anklagene mot ham fra Det amerikanske antidopingbyrået (USADA), som hadde bedt om tolkning av reglene fra Verdens antidopingbyrå (WADA).

Coleman kan nå delta i neste måneds VM og OL neste år.

Årsaken til at han slipper unna er en tolkning om datoer.

Hans første brudd har nå WADA tolket til å ha skjedd 1. april 2018, istedenfor 6. juni da bruddet faktisk skjedde. Dette gjør at det er mer enn ett år fra første brudd til det tredje bruddet, som skjedde 26. april 2019.

Coleman frikjent på en teknikalitet.



Gjekk glipp av tre tester på 12 mnd, men reglane seier at den første av dei tre skal dateres bak i tid, ergo berre to av testane var innafor vinduet på 12 mnd. Til tross for at han beviselig gjekk glipp av tre testar på 12 mnd.



Og dermed blir det ingen straff for Coleman.

Årsaken til tolkningen ligger i at utøvere skal melde inn kvartalsvis hvor de skal være. Og her har WADA funnet en formulering som sier at brudd på dette skal relateres til første dag i det gjeldende kvartalet – i dette tilfellet 1. april.

Det gjør at Coleman slipper unna. USADA sier de ikke vil straffe sprinteren for å sikre at han behandles likt som andre utøvere.

I juni løp Coleman inn til årsbeste i verden da han klokket inn på 9,81 sekunder på 100 meter.