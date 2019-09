Skuespiller og TV-personlighet Gemma Atkinson (34) ble nybakt mamma til datteren Mia den 4. juli.

Siden har hun delt flittig av familielivet med sine 1,2 millioner følgere på Instagram.

Allerede i slutten av juli følte Atkinson seg overveldet av alle rådene hun fikk som ny mamma.

I en innlegg på Instagram, publiserte hun derfor en oppfordring til mammapolitiet:

– Mødre, i stedet for å dømme hverandre, kan vi ikke støtte hverandre slik vi gjorde da vi var single og fulle på toalettet i barer?

Mye tyder på at oppfordringen ikke gikk hjem.

I et innlegg publisert søndag kveld, renner det over for skuespilleren.

– Dra til helvete

Hun starter innlegget ved å gjengi noen av «rådene» hun har fått om datteren.

«Det er ikke kaldt nok for den hatten». «Jeg kan ikke tro at du tok henne med utendørs allerede». «Hun bør ikke være i nærheten av hunder». «Jeg håper du ammer». «Hun trenger ikke to tepper»

– Over er bare et lite utdrag av alt som har blitt sagt til meg siden jeg fikk Mia. Hun er ikke engang åtte uker, skriver Atkinson i innlegget.

Skuespilleren skriver at hun er for hjelp og råd, men at det er en forskjell på hvordan man gjør det.

– Så til alle mennesker som virker som dere er ukvalifisert eksperter på hvordan man skal være en mamma: dette er til dere.

– Print det opp og heng det på veggen ved siden av din «perfekt-forelder-diplom», skriver Atkinson.

Bred støtte

At skuespilleren turte å være så klar i talen til sine følgere, har høstet mye støtte.

– Hørt det før. Oppdra henne slik du vil, hun er din baby, skrev Christine McGuinness, tidligere modell og nå trebarnsmamma.

– Ikke bry deg om en gjeng med nettroll. Du gjør det perfekt og den lille jenta di froder. Det er alt du trenger å vite, skriver en annen følger.

Innlegget har fått nesten 120.000 likes.

Gemma Atkinson er fra England og har spilt i flere filmer og TV-programmer. Hun ble berømt etter rollen som Lisa Hunter i TV-serien Hollyoaks. I tillegg har hun jobbet som glamour- og undertøysmodell.

Mannen hennes er Gorka Marquez, en spansk danser og koreograf. Mia var deres første barn.