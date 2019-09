Frp: Dette brevet viser at Erna Solberg tar feil

Mange har reagert på et Facebook-innlegg fra nestleder og statsråd Sylvi Listhaug (Frp) som viser et bilde med påskriften «Norge skal ikke ta imot båtmigranter».

I et debattinnlegg hos NRK mandag, kaller Erna Solbergs tidligere stabssjef, Julie Brodtkorp (H), Listhaugs innlegg for «moralsk havari».

– Det er ikke regjerings politikk og det har jeg lyst å understreke, sa statsminister Erna Solberg til pressen torsdag.

– Dette dreier seg om båtflyktninger hvor regjeringen ønsker å ha et europeisk samarbeid som kan være forpliktende for alle, fortsatte statsministeren.

Hun understreker at de jobber aktivt for at færre migranter skal reise over Middelhavet, blant annet ved å hente kvoteflyktninger fra Libya slik at de ikke skal utsette seg for den farlige reisen.

Trine Skei Grande sa dette til TV 2:

– Vi er for å ta imot båtflyktninger og tar imot tre ganger så mange kvoteflyktninger som andre regjeringen har gjort.

Helgheim: – Sylvis post er helt i tråd med regjeringens politikk

TV 2 møtte Jon Helgheim og Sylvi Listhaug mandag. Helgheim sier statsministeren tar feil, og Listhaug står på sitt:

– Regjeringen har sagt at vi ikke skal ta imot båtmigranter nå. Det vi skal sørge for er å ta ut kvoteflyktninger og øke kvoten fra Libya, som er reelle flyktninger, sier Listhaug til TV 2.

– Regjeringens politikk er å si nei til båtmigranter fra Ocean Viking, som vi fikk en henvendelse fra Frankrike. Sylvis post er helt i tråd med regjeringens politikk, sier Helgheim.

TV 2 har fått tilgang til brevet som ble sendt 15. august, hvor regjeringen sier nei til å ta opp båtflyktninger.

Norske «Ocean Viking» ble leid av Leger Uten Grenser og en fransk organisasjon.

Helgheim viser til et brev regjeringen og justisdepartementet sendte til Frankrike.

– De har spurt om vi kan ta imot migranter fra «Open Arms» og «Ocean Viking». Det har vi sagt nei til, sa justisminister Jøran Kallmyr til NRK 20 august.

– Så da tar statsministeren feil?

– Jeg mener det er feil å si at Sylvi har sagt noe som er utenom regjeringens politikk.

Helgheim: Kvoteflyktninger er en annen sak

At regjeringen tar imot kvoteflyktninger fra Libya, er en helt annen sak, ifølge Helgheim.

– Ja, det er en helt annen sak. Da går det gjennom formelle kanaler. Det er noe helt annet å si ja til det som bidrar til mer menneskesmugling. At norske skip skal reise ned og plukke opp migranter, for at Norge skal ta dem imot. Det vil undergrave norsk og europeisk innvandringspolitikk. Det vil bidra til mer menneskesmugling, sier Frps innvandringspolitiske talsperson.