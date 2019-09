Seks personer omkom i ulykken ved Alta lørdag. Ulykken skjedde da helikopteret havnet i bakken. Alle om bord døde.

De fem passasjerene på helikopteret var alle fra Alta, og skulle delta på Høstsprell-festivalen i kommunen.

Helikopterturen er en tradisjon for festivalen, og flere sto i kø for å få kjøre. Selve turen gir passasjerene mulighet til å se hele festivalområdet ovenfra.

– Passasjerene har sendt videoer og bilder fra helikopteret i minuttene før det havnet i bakken. I disse videoene er det tilsynelatende ikke noe galt. Vi har ikke sett bilder eller video fra selve styrten, sier lensmann Øyvind Lorentzen under en pressekonferanse mandag kveld.

Bred etterforskning

Politiet får bistand fra Kripos, og statens havarikommisjon er på stedet. De har også fått bistand av to representanter fra den franske havarikommisjonen, samt en tekniker fra selskapet som har produsert motoren på helikopteret.

– Det vi vet er at helikopteret har gått i bakken, men vi vet ikke hvorfor. Det var en tracker på helikopteret, og vi søker nå i området under der det har fløyet for å se om det har falt av noen deler. Foreløpig har vi ikke gjort noen funn, men arbeidet vil fortsette utover kvelden, sier Lorentzen.

Været har det siste døgnet gjort arbeidet i området vanskelig.

– Arbeidet tar lenger tid enn vi hadde tenkt. Vi er likevel godt i gang med det tekniske arbeidet, og vi har avhørt en rekke vitner som har meldt seg. Ingen kan fortelle oss om selve styrten, men de gir likevel verdifull informasjon, sier Lorentzen.

Offentliggjorde navn

Søndag kveld ble navnene på fire av de som omkom i ulykken offentliggjort. Markus Vonheim (19), Kine Johnsen (20), Robin Karlsen (20) og Kevin Berg (20) mistet livet i helikopterulykken.

Mandag ble navnet på den siste passasjeren offentliggjort i samråd med de pårørende. Det var Benedikte Hyld Mella (22) fra Alta som var om bord i helikopteret, opplyser politiet.

Navnet på den 27 år gamle svenske piloten er ennå ikke gjort kjent.

Beordret etterforskning

Tidligere mandag ble det kjent at statsadvokaten beordret etterforskning av selskapet Helitrans.

– Dette er helt vanlig i en slik alvorlig sak som dette, sier Lorentzen.

– De omkomne er fraktet til Tromsø for identifisering og obduksjon, dette arbeidet er ventet ferdigstilt i løpet av uken. Videre har vi gjennomført søk rundt helikopteret, sier lensmannen.

Han sier de håper å få klarhet i hva som har skjedd.