Per Sandberg, tidligere Frp-nestleder, reagerer på Frp-leder Siv Jensens debattinnlegg i VG om håndhilsing og begrepet snikislamisering.

– Det å lage håndhilsing til en debatt om snikislamisering, blir helt feil, sier Sandberg til TV 2.

I debattinnlegget bruker Jensen «snikislamisering» om episoden for snaut to uker siden, da kvinner i den terrorrammede al-Noor-moskeen i Bærum ikke tok imot hånden til kronprins Haakon som strakk den fram for å hilse.

– Det er masse andre ting som er snikislamisering, som jeg er enig i. Vi kjemper hver dag mot særordninger, og fjerning av norsk kultur og tradisjoner for å tilpasse oss andre, dèt er snikislamisering, sier han.

Sandberg sier han synes det er problematisk dersom håndhilsing blir sett på som den eneste korrekte måten å hilse på.

– Jeg har googlet litt, og det er tusen måter å hilse på. Jeg tror vi har et demokratisk problem hvis vi ikke aksepterer ulike måter å hilse på, sier han.

– Et uttrykk for respekt

Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim mener håndhilsing er en god tradisjon når man skal presentere seg for hverandre.

– Det er en tradisjon vi har i Norge og som de aller fleste har akseptert, og det har aldri vært noe spørsmål om det. Det er et uttrykk for respekt for hverandre, mener Helgheim.

– Når noen personer i denne moskeen nektet å håndhilse på kronprinsen vår, så kom det naturligvis sterke reaksjoner. Og det er ikke uten grunn, fortsetter han.

I etterkant av debatten om kronprinsens moskébesøk, valgte Helgheim å posere på et bilde sammen med eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp). På bildet ses de to håndhilsende og med teksten «I Norge håndhilser vi på hverandre».

– Det er uforståelig at mange prøver å bagatellisere at dette er et problem, sier han.

– Ingen snikislamisering i Norge

Tidligere mandag gikk både statsminister Erna Solberg (H) og Venstre-leder Trine Skei Grande ut mot Siv Jensens innlegg.

– Jeg synes snikislamisering er et dårlig begrep rett og slett fordi det ikke finnes noe snikislamisering i vårt samfunn. De sakene hun tar opp er helt greie, viktige saker. Håndhilsing og det at folk må gjøre de jobbene de får uavhengig av hvilken religiøs bakgrunn de har. Men ingen av de er eksempler på snikislamisering, sa Solberg til TV 2.

Skei Grande kalte Jensens debattinnlegg for et «soleklart overtramp».

– Jeg skjønner at Frp har behov for å komme med sine primærstandpunkt, men dette er veldig langt fra det regjeringen står for og veldig langt fra den politikken vi står for. Det er helt feil å bruke sånne ord i norsk debatt, sa Skei Grande.

