Inter-spissen Romelu Lukaku ble utsatt for rasistisk hets fra tribunen da angriperen scoret vinnermålet i Serie A-duellen mot Cagliari søndag.

Tidligere har spillere som Moise Kean, Blaise Matuidi og Sulley Muntari blitt utsatt fra rasistiske tilrop fra tribunen på den samme stadion etter å ha spilt kamper mot Cagliari på Sardinia.

På sin Instagram-konto og Twitter-konto etterlyser nå Lukaku at myndighetene og fotballmyndighetene gjør mer for å stoppe rasismen fra tribunen.

– Mange spillere har de siste månedene blitt utsatt for rasistisk hets. Jeg ble utsatt for det søndag, skriver Lukaku på sin Twitter -og Instagram-konto.

– Fotball er et spill som skal bli elsket av alle, og ingen form for diskriminering som bringer skam over vår sport må bli akseptert. Jeg håper fotballmyndighetene og verden forøvrig reagerer strengt på alle tilfeller av diskriminering. Sosiale medier (Instagram, Twitter, Facebook) må jobbe bedre sammen med fotballklubbene, for nesten hver dag ser du minst en rasistisk kommentar under et innlegg med en farget person, konstaterer han blant annet videre.

– Damer og herrer, det er 2019, og fremfor å ta skritt fremover, går vi bakover. Jeg mener spillerne må stå sammen om dette og komme med en melding, og sørge før at dette forblir en sport som alle kan ha glede av, skriver Lukaku videre.

Cagliari gir Lukaku full støtte

Den italienske Serie A-klubben Cagliari bekrefter i en pressemelding at Lukaku ble utsatt for rasistiske tilrop på Sardegna Arena under søndagens kamp. Klubben gir Inter-spissen sin fulle støtte, og gjør det klart at de vil utestenge personene som kom med tilropene på livstid om klubben lykkes med å identifisere dem.

– Klubben vil understreke – nok en gang – vår intensjon om å identifisere, isolere og utestengte de individene som viste en skamfull oppførsel som er mot alle verdiene Cagliari Calcio promoterer hver eneste dag, heter det i pressemeldingen.

Samtidig tar imidlertid Cagliari avstand fra påstander om at alle klubbens supportere er rasistiske, og advarer mot en slik stigmatisering.