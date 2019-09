– Når kommer Kina-bilene til Norge?

Det spørsmålet har vært stilt i mange år. Flere norske importører har lenge jobbet med planer om å starte import av kinesiske bilmerker. Bilproduksjonen i Kina har vokst i rekordfart – samtidig som kvaliteten har blitt vesentlig bedre de siste årene.

Sist, men ikke minst: For det norske markedet er det naturligvis ekstra interessant at det satses mye på elbil i Kina.

Nå er det klart at det blir lansering av et kinesisk bilmerke i Norge, allerede i oktober.

Det er bransje-nettstedet Bilnytt som melder dette.

Båt på vei til Norge

RSA som i dag importerer blant annet Suzuki og Isuzu til Norge, står bak.

– Vi starter salget umiddelbart. Den første bilen er Chery Arrizo 5e med rekkevidde på 379 km. Bilen har god plass og vi priser den til 299.900 kroner, sier Espen Kristoffersen som er ansvarlig for nye bilmerker hos RSA, til Bilnytt.

Den første bilbåten med elektriske Chery Arrizo 5e har forlatt Kina med kurs for Drammen. I oktober kommer de første 300 elbilene. Neste år er det budsjettert med minst 1.000 biler. Norge blir det første landet som kun skal selge elektriske Chery.

Nytt bilmerke: Norge får verdens første butikk

Her er nykommeren fotografert på Fornebu. Foto: Chery.no.

460 liters bagasjerom

– Det som gjør Kina-biler til Norge ekstra aktuelt nå, er elbiler. Kinesiske produsenter har god tilgang til batterier, og produserer allerede elbiler med lang rekkevidde. Neste år innføres det høye bøter på CO2-utslipp i Europa, kinesiske produsenter kan selge kvoter på samme måte som Tesla har gjort. Dette gjør det aktuelt for kineserne å lansere elbiler i Europa, og da er Norge et egnet sted å begynne, sier sjefredaktør Atle Falch Tuverud i BilNytt.no.

Det vi vet om Chery Arrizo 5e så langt foruten pris og rekkevidde, er at bilen er 4,57 meter lang. Den har et bagasjerom på 460 liter. Som på endel andre elbiler kan hengerfeste ikke leveres.

Dette bilmerket har du neppe hørt om

Slik ser det ut innvendig, ikke overraskende med en ganske stor skjerm midt på dashbordet. Foto: Chery.no.

SUV med 4x4

Elmotoren er på 122 hestekrefter og batteripakken på 54 kWt kan lades til 80 prosent på en halv time.

Sjefredaktør Atle Falch Tuverud i BilNytt.no er ikke overrasket over at kinesiske bilmerker nå kommer til Norge.

Importøren er allerede online med norsk nettside. Til Bilnytt forteller de også at to nye modeller er på gang neste år. Her er det snakk om to SUV-er, en kompakt og en større. Sistnevnte leveres med 4x4 og kommer trolig også i en utgave med sju seter.

Bilene vil bli solgt med samme garantvilkår som øvrige elbiler RSA importerer, som er 8 år og 160.000 km for batteriet.

Samtidig som dette, skjer er flere andre kinesiske bilmerker på vei inn i Norge. Autoindustri som i dag importerer Subaru, ligger langt fremme i løypa her. Det er også kjent at MG skal begynne å selge elbil i Norge. Og neste år er det klar for lansering av Volvos søstermerke Polestar som kommer med en betydelig satsing i det norske markedet.

Chery Arrizo er en relativt kompakt elbil, med bagasjerom på 460 liter. Foto: Chery.no.

