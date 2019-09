– Profilert Oslo-advokat ville betale 200.000 for å få denne mannen drept

På opptaket er torpedoen delaktig i samtalen. Han sier blant annet at han kjenner en mann i MC-miljøet som kan bistå med oppdraget som ifølge politiet skulle honoreres med 20.000 kroner.

Men ettersom torpedoen ikke vile ta oppdraget, ble ikke offeret kidnappet.

Hun møtte opp i retten, avga forklaring og Mirmotaharis klient ble dømt til fengsel i fem år.

Den voldtektsdømte rumeren nektet først for å ha diskutert bortføringsplaner med Mirmotahari. Kort tid senere kontaktet mannen politiet og ba om å avgi en ny forklaring. Da endret han sin versjon og erkjente at han hadde kjennskap til kidnappingen av voldtektsofferet.

Forsvarer: – Umoralsk, ikke kriminelt

Amir Mirmotaharis forsvarer, Anders Brosveet, sier til TV 2 at klienten har oppført seg dårlig, men at han ikke har gjort noe kriminelt.

– Mye av det vi hører er umoralsk, men det har ikke kommet til et stadium hvor det er straffbart.

FORSVARET: Advokat Anders Brosveet, advokat Ingvild Boe Hornburg og advokat Kim Ellertsen forsvarer Amir H. Mirmotahari i Oslo Tingrett. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Hvordan vil du karakterisere advokatskikken som utvises?

– Det får være opp til andre å karakterisere. Mirmotahari leverte advokatbevilgningen sin da dette kom opp, og det tror jeg kan ha vært lurt, sier Brosveet.

Statsadvokat Asbjørg Lykkjen sier at påtalemyndigheten er uenig med forsvaret.

– Vi mener at dette er et klart forsøk på å overtale vedkommende til å gjennomføre en kidnapping.

– Dette er særdeles grovt. At man forsøker å forhindre at en fornærmet i en straffesak ikke skal møte i retten, er alvorlig. Når det i tillegg er forsvareren som står bak, er det ille.

AKTOR: Statsadvokat Asbjørg Lykkjen fører saken mot Amir Mirmotahari.. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– La en drapsplan

Ifølge politiet ble Mirmotahari utsatt for utpressing etter at opptaket ble gjort. Noen måneder senere inngikk advokaten en avtale med en annen person om å drepe Rueintan, mener politiet.

Ifølge tiltalen skal den angivelige leiemorderen ha blitt tilbudt 200.000 kroner for å reise til Iran og likvidere Rueintan.

– Vi mener at utpressingen, som vedvarte over tid, resulterte i en drapsplan.

Mirmotaharis forsvarer vil ikke kommentere den påståtte utpressingen overfor TV 2.

Raein Rueintan nekter for at han presset sin tidligere forsvarer. Han sier derimot at han ble skremt da han fikk høre om de angivelige drapsplanene.

– Han kan betale noen for å ta meg eller for å skade familien min. Jeg tar en rekke forholdsregler for at noe sånt ikke skal skje. Amir har makt, han har penger og han har kontakter i en rekke land.

Mirmotaharis forsvarer, Anders Brosveet, ser ingen grunn til at en torpedo skal være redd for en advokat fra Oslo og at dette faller på sin egen urimelighet.

Erkjenner utroskap

I tillegg til forbund om kidnapping og drapsforbund, er Amir Mirmotahari anklaget for grov økonomisk utroskap, en anklage han erkjenner straffskyld for.

Eks-advokaten er også tiltalt for å ha brutt taushetsplikten og for å ha motarbeidet rettsvesenet. Han nekter for dette.

Tirsdag og onsdag holder aktoratet og forsvarerne sine innledninger. Deretter er det ventet at Amir Mirmotahari inntar vitneboksen. Hans forklaring er ventet å pågå over flere rettsdager.

Blant vitnene i saken er rumeren som ble dømt for voldtekten der Mirmotahari skal ha bestilt kidnapping av offeret, samt VG-journalist Rolf Widerøe som rullet opp avsløringen mot eks-advokaten.

Raein Rueintan er ikke stevnet som vitne fordi han er utvist fra Norge og fordi påtalemyndigheten mener at bevisbildet er godt nok uten hans tilstedeværelse.