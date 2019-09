Rosenborg-spiller David Akintola plantet en albue stygt mot hodet til Vålerengas Sam Adekugbe, men slapp fra det uten kort.

Dommer Rohit Saggi erkjente da han fikk se situasjonen etter kampen at han skulle vist det røde kortet til Rosenborgs kantspiller.

RBK-trener Eirik Horneland har uttalt seg om situasjonen på klubbens nettsider, der han tar klar avstand fra Akintolas oppførsel.

– Vi har sett situasjonen om igjen og ser at David mister emosjonell kontroll, og reagerer på en måte som ikke er i tråd med ønsket adferd i Rosenborg, sier Horneland.

Horneland varsler at han kommer til å ta en prat med Akintola om episoden og at de avventer at Norges Fotballforbund (NFF) skal komme med sin avgjørelse, før de kommer til å avgjøre hvordan de skal håndtere episoden som klubb.

– I Rosenborg må vi evne å ha stor modenhet i tette og intense oppgjør, slik at vi holder oss innenfor regelverket og representerer klubben på en ordentlig måte. Vi setter fair play høyt, og ønsker ikke å bli assosiert med situasjoner som den i går, sier Rosenborg-treneren.

Akintola tok lite selvkritikk på albuebruken etter kampen som endte 1-1.

– Jeg synes ikke det var rødt kort. Det var mye følelser og alt skjedde veldig fort. Jeg ville bare kjempe om ballen. Albuen min traff ham. Vi har snakket om det og alt er fint. Det var ikke med vilje. Jeg har allerede sagt unnskyld og at det ikke var meningen, uttalte Rosenborg-spilleren til TV 2.

Brann-spiss Daouda Bamba fikk nylig fire kampers utestengelse etter en albue mot Tromsø-stopper Simen Wangberg.