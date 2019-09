Haaland gliste etter van Dijk-kommentar

Se Norge-Malta torsdag fra 20.00 (kampstart 20.45) på TV 2 og TV 2 Sumo!

Erling Braut Haaland (19) er i øyeblikket en av Fotball-Norges heteste.

Den nylig A-landslagssuttatte angrepsstjernen bøtter inn mål for Red Bull Salzburg, som forrige uke ble trukket i Champions League-gruppe med blant annet regjerende mester Liverpool.

Det betyr en nært forestående duell med blant andre Virgil van Dijk, av mange regnet for å være verdens beste forsvarsspiller i øyeblikket.

– Det blir interessant. Han utvikler seg veldig godt, og er en strålende fyr. Han scorer mål og har staket seg ut en kurs. Duellen med Virgil van Dijk vil bli veldig interessant. Det er den beste forsvarsspilleren i verden og en av de beste fotballspillerne i verden. Vi ser frem til det, sier Christoph Freund til TV 2.

Haaland om duellen: – Vond for begge parter

Sportsdirektøren i Salzburg kjenner Haalands kvaliteter godt, og konfrontert med sjefens uttalelser må Haaland glise.

– Jeg tror den blir vond for begge parter, så jeg gleder meg til det, svarer han til slutt ydmykt.

Haaland deltar på sin første A-landslagssamling noensinne denne uken, og ser frem til de TV 2-sendte kampene mot Malta og Sverige.

– Det er litt mer spenning i kroppen. Sånn er det hver gang når du er ny, så jeg er litt spent og jeg gleder meg. Jeg vet ikke så mye, men jeg vet at vi må vinne og at vi må spille bra, svarer han på spørsmål om hva han vet om motstanden som ligger foran ham.

Salzburg-sjef: – Hele pakken rundt Erling er veldig interessant

Unggutten har scoret åtte ganger på de første seks seriekamper og er med det toppscorer den østerrikske Bundesligaen for et Red Bull Salzburg-lag som har vunnet samtlige kamper. Leveransen kommer ikke som noe sjokk på Freund, men på ett område har nordmannen sågar også imponert sin egen sjef.

– Han er 19 år gammel og har begynt å spille fast for oss nå. Vi er veldig glade for at han er i Salzburg, og de neste månedene blir veldig interessante for ham. Jeg er ikke overrasket, for vi har sett på ham i lang tid. Vi kjenner mentaliteten og karakteren hans. Men han er veldig ung, og allerede en av lederne i laget. Det er litt overraskende. Men hele pakken rundt Erling er veldig interessant, og forhåpentligvis vil det fortsette slik de neste månedene, sier Salzburg-sjefen.

Haaland selv ser frem til både de kommende landskampene og en spennende Champions League-gruppe som kompletteres av Napoli og Sander Berges Genk.