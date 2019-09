Edvard (70) kjøpte denne for snart 50 år siden – det ble starten på aksjeeventyret

Hans viktigste tips er følgende:

– Gå alltid forsiktig inn i begynnelsen, og skaff deg små fortjenester. Dersom en aksje når grensen du har satt for salg, selger du, understreker Hanøy.

Markedene endrer seg raskt

Kristin Skaug er daglig leder i stiftelsen AksjeNorge og har mange års erfaring fra arbeid med aksjer og fond. Hun mener det først og fremst handler om å få innsikt, når man skal handle med enkeltaksjer.

– Det er lurt å følge med og få kunnskap, for å vite hva du går inn på. Det neste er at du bør skjønne konseptet rundt det å spre risikoen. Du bør eie minst seks til åtte aksjer i ulike sektorer, for da er du ikke like følsom for svingninger i aksjemarkedet, sier Skaug til TV 2.

Før du begynner å handle med aksjer, må du bestemme deg for om du handler kort- eller langsiktig. Dette har nemlig litt påvirkning på hvilke aksjer du bør investere i.

– Hvis det er langsiktig, behøver du ikke følge med hele tiden – da blir du bare veldig nervøs. Du må uansett følge nøye med i nyhetene, for ting skjer mye raskere nå enn før. Markedene endrer seg fort, og bare en Twitter-melding fra Trump kan flytte markeder, sier Skaug.

Aksjesparekonto

Dersom du vurderer å begynne med aksjehandel nå, bør du helt praktisk starte med å undersøke om banken din har en løsning som fungerer for deg. Har de i det hele tatt en aksjehandelstjeneste?

– Sjekk så hvordan kurtasjen i banken er, som er det du betaler når du kjøper og selger aksjer. Kurtasjen kan fort bli for høy i forhold til hvordan du investerer, hvis du investerer med små beløp.

Skaug oppfordrer til å opprette en aksjesparekonto. På den måten får du utsatt skatt på gevinsten, mens du tar penger ut og inn av ulike aksjer.

– Du kan også vurdere hva annet du får i tillegg hos meglerhuset. Får du for eksempel morgenrapporter og analysedekning som kunde? Dersom det er en sektor du kjenner ekstra godt, kan det være lurt å investere der også. Da er det lettere å følge med.

Du skal ha betalt for risikoen

Hvis du synes det er vanskelig å velge aksjer, kan du følge en anbefalt portefølje. De er enkle å følge, og gjør som regel noen ukentlige endringer i hvilke aksjer du bør investere i.

– Hvor mye penger du investerer er opp til deg, men du må ha råd til å være med på svingningene. Dersom du kun har 10.000 å investere i dag, og det er alle sparepengene, må du være forberedt på at du kan tape penger fordi det svinger fra dag til dag. Men det er først hvis du selger etter en nedgang.

Aksjemarkedet går imidlertid som regel opp i tre av fire år, og derfor bør du være investert med noe hele tiden. Siden investeringer i aksjer gir høyere risiko, skal du få betalt for den risikoen.

AKSJEEKSPERT: Daglig leder i AksjeNorge, Kristin Skaug. Foto: CF Wesenberg / Kolonihaven Studio

– Du bør derfor forvente mellom fire og syv prosent i årlig meravkastning. Oslo Børs har overlevert de siste 10-15 årene, med rundt 10 prosent i årlig avkastning. Dersom pengene står på en høyrentekonto, får man mye dårligere betalt.

Sett også nedre grense

Skaug er enig med Edvard Hanøy om at du aldri må «forelske deg» i en aksje. Hun sier det kan være farlig, fordi du da går fra å tro til å håpe.

– Da har du tapt. Du må se på aksjen som en investering, ikke veldedighet, sier Skaug.

Hun mener også det er lurt å sette en grense for hvilken avkastning du forventer, og vurdere å sikre gevinsten dersom aksjen når den verdien.

– På samme måte bør du også sette en nedre grense for hvor du skal selge deg ut, for å begrense tapet.

Aksjemarkedet er på ingen måte kun en dans på roser, og det er fort gjort å tape penger i stedet for å tjene dem. Skaug peker på en rekke risikofaktorer du bør være klar over, som kan påvirke hvilke valg du bør ta.

– For det første må du se på makroforholdene, det vil si hvordan verden ser ut utenfor Norge. Hvordan kan dette påvirke Norge? Den globale veksten kan falle tilbake, og hvis den bremser opp, kan det bety lavere aktivitet her hjemme, sier Skaug.

Begynn med mindre summer

Endrede rammebetingelser for et selskap kan påvirke i stor grad. Noe annet du bør tenke på er i hvilken grad et selskap er utsatt for klimarisiko. Kanskje blir selskapet tvunget til å gjøre store endringer på grunn av klimaendringene.

– Hvordan er gjeldsgraden? Hvordan er selskapet styrt? Opererer selskapet i en utsatt sektor? Vil selskapets tjenester bli erstattet med noe annet?, er spørsmål Skaug mener det er nyttig å stille før du investerer i en aksje.

Hva politikerne sier er viktig, for det skal ikke mye til før det skjer en helomvending i markedene. Prøv å være rasjonell og tenk på aksjekjøp som en investering.

– Aksjer kan være gøy på følge med på, men det er viktig å være litt strukturert. Innfallsmetoden er sjelden noe suksess. Det viktigste er å gi deg selv litt tid. La deg bli vant til det, og begynn med mindre summer. Liker du det, kan du heller fylle på litt etter hvert. Du trenger ikke ha en haug med penger for å komme i gang, sier Skaug.