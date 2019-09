Carl-Erik Torp (34) har hatt hjertestans fire ganger: – Uten det støtet, hadde jeg ikke stått her

I september 2011 spilte den tidligere Brann-spilleren Carl-Erik Torp (34) fotballkamp mot Sogndal i Eliteserien.

Uten forvarsel segner han om og blir borte.

– Jeg løper ut på banen og faller om. Jeg skjønner ikke helt hva som skjer selv. Det var dramatisk, i hvert fall for de som så det på TV, forteller Torp til God morgen Norge.

Han blir båret av banen, og hjerte- og lungeredning settes i gang. Han får også et støt, som gjør at han våkner til.

Takker hjertestarteren

Torp priser seg lykkelig for at han fikk hjertestans på banen, hvor det var ambulansepersonell og leger i umiddelbar nærhet.

– Uten det støtet hadde jeg ikke stått her. Hvis jeg var et sted alene, og ikke hadde fått hjelp, hadde jeg ikke vært her og det er vanskelige tanker å svelge, sier han.

FIKK HJERTESTANS: Branns Carl-Erik Torp segnet om under eliteseriekampen mellom Sogndal og Brann på Fosshaugane Campus i 2011. Foto: Yttri, Tor/ NTB scanpix

Torp fikk etter hvert operert inn en hjertestarter, og siden hendelsen i 2011 har han hatt tre anfall. Han forteller at han kjenner igjen følelsen før anfallet kommer.

– Det er en veldig rar følelse for jeg kjenner at det skjer noe. Det begynner å svikte i beina, det dirrer litt i kroppen og det viktigste organet, som er hodet mitt, slukner sist, sier han og fortsetter:

– Jeg går over i et overlevelsesmodus, der jeg tenker på at jeg ikke skal falle og slå meg, så venter jeg på at den i hjertet skal støte, sier han.

3000 tilfeller hvert år

34-åringen er ikke alene om få hjertestans. Terje Halvorsen, administrerende direktør og legespesialist ved Norsk Førstehjelp, forteller at cirka 3000 mennesker får hjertestans utenfor sykehus i Norge hvert eneste år.

– Det er åtte til ti hjertestanser per dag. Det er mye. Vi vet at det bare er 15 prosent som overlever, sier han til God morgen Norge.

Derimot kan en hjertestarter øke denne prosenten betraktelig. Halvorsen forteller at dersom man starter med hjerte- og lungeredning, og får satt et støt med en hjertestarter i løpet av de tre første minuttene, øker muligheten for å overleve med opp mot 75 prosent.

– Det som skjer da er at personen får et kraftig støt og skvetter til. Det er en naturlig reaksjon for det er et sjokk gjennom kroppen. Da skal du fortsette med hjerte- og lungeredning så fremt du ikke ser at vedkommende begynner å våkne opp eller puster regelmessig.

Ifølge legespesialisten er hjertestarteren enkel å bruke. Det kan også være nødvendig med flere støt.

– Det er ikke uvanlig at du må gi to til tre støt for å få hjertet i gang. Det er dessverre sånn at hvis det begynner å bli veldig mange støt, så begynner sannsynligheten å bli lavere.