Hittil i år er det registrert 13 alvorlige tilfeller av soppforgiftning, der folk har blitt innlagt på sykehus som følge av inntak av giftig sopp.

Soppsakyndig ved giftinformasjonen (FHI), Kristin Opdal Seljetun, sier til TV 2 at det har vært mange tilfeller så langt i år.

– Vi har hatt veldig mange alvorlige forgiftninger ved giftinformasjonen i år. Hittil har det vært 13 innleggelser på sykehus, elleve av dem var på grunn av hvit fluesopp, sier hun.

Det er ikke tilfeldig, forteller Seljetun.

Giftig

ALVORLIG: Seljetun forklarer at det å bli forgiftet av sopp kan få alvorlige konsekvenser og kan være farlig . Foto: TV 2

– Den hvite fluesoppen er en av de du skal unngå. Den er utrolig vanskelig å skille fra vanlig sopp, så vi anbefaler at folk ikke plukker hvit sopp uten å vite hva de gjør eller uten å gå på en soppkontroll, sier Seljetun.

Pål Karlsen, daglig leder ved Norges sopp- og nyttevekstforbund, forteller at årets soppsesong har vært knallgod. De har ansvaret for soppkontrollposter flere steder i landet.

– Vi har økninger av soppkontroller etter at miljødirektoratet har bevilget egne midler til formålet. I år er det rekordmange soppkontroller. Så mange som 350 soppkontroller er satt opp nå som det er sesong for sopp, sier Karlsen.

Det er ikke bare de gode gamle soppkontrollene som er med på å bidra i opplæringen av det norske folk innenfor sopp. Nå har de startet opp en flunkende ny app som skal hjelpe usikre soppsankere.

– Vi har også innført og startet opp en egen app som gjør at du kan sende inn bilde av soppen du har plukket. Den blir da kontrollert av ekte soppkontrollører. Så langt i år har 11.000 sopp blitt kontrollert via appen, forklarer Karlsen.

MATSOPP: På dette bildet finner du Sjampinjong, Melsopp og Foresopp. De kan man spise. Foto: TV 2. STYR UNNA: Dett er altså den hvite fluesoppen som flere sopp-plukkere har blitt alvorlig syke av å spise. Foto: TV 2

Sopp er topp

Soppeksperten vil derimot ikke skremme nysgjerrige fra skogen. Det er nok sopp til alle, forklarer han.

BUGNER: Karlsen forteller at skogen bugner av sopp i år. Foto: TV 2

– Det å gå ut og finne mat selv er en flott måte å lære noe om hvor maten kommer fra. Det er jo så masse matsopp der ute, som folk går forbi, sier Karlsen. – Sikre sopper er de du kan. Hvis du ikke kan noen sopper så er ingen sopper sikre, sier Karlsen.

Karlsen sier at soppsesongen ikke er lang, så det gjelder å komme seg ut i marka mens den er der.

– Sesongen varer til frosten kommer. I år har det vært et veldig godt soppår der det har bugnet med sopp på Østlandet, sier Karlsen.

Prøver å nå alle

Den siste tidens tilfeller av soppforgiftning har vist at det ofte er fremmedspråklige som sitter på dårlig informasjon om sopp. FHI har derfor forsøkt å tilrettelegge for at alle skal ha tilgang på god soppinformasjon.

– Vi prøver å nå fremmedspråklige slik at de får god informasjon rundt sopp. Vi har laget brosjyrer på 23 forskjellige språk, sier Seljetun.

Hvis du er usikker på hva som er matsopp og ikke så finner du informasjon om hvor det er satt soppkontroller HER.

Appen der man kan få kontrollert soppfangsten sin heter «Digital Soppkontroll».

Hvis du tror du er soppforgiftet, ring 22 59 13 00