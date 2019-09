En fersk ladetest fra NAF viser at Nissan LEAF ikke klarer å lynlade.

Det opplyser NAF, som har jobbet med tematikken over lengre tid.

Mange har ventet på Nissan Leaf med god rekkevidde og hurtigere lading. Den har nå kommet, men ladehastigheten står etter NAFs mening ikke i stil til forventningene.

– Vår test viser at den kun lader halvparten så raskt som lovet. Problemet ligger i ladekabelen, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Nissan Leaf 62 kWt markedsføres med å være klar for å lade med 100 kW. Forbrukerorganisasjonen NAF har gjort en ladetest av Nissan som viser at elbilen kun lader med 46 kW som høyeste effekt på lynlader.

Kan blir dyrt

Effekt er viktig fordi det påvirker både hvor raskt du kan lade og hvor mye du må betale. Når det gjelder Nissan Leaf 62 kWt begrenses ladingen per i dag av den tekniske standarden til ladekabeltypen Chademo, som Nissan er alene om å bruke. Selve kabelen fra lynladeren begrenser effekten til å lade med maks 62,5 kW.

– Selv med begrensingen i den tekniske standarden burde vi målt en effekt i nærheten av 60 kW, men vi målte altså maks 46 kW. Det er skuffende. Dette gir stort utslag i folks drivstofføkonomi, sier Sødal, i en pressemelding.

Hvis du lader Nissan Leaf hos Circle K i en time, betaler du 3,50 kroner i minuttet hvis du velger lynladeren. På hurtigladeren, som gir 50 kW betaler du 2,50kr i minuttet. På lynladern betaler du da 210 for ladestoppet, men du kunne egentlig valgt å stå på 50 kW laderen siden bilen ikke lader med mer effekt og heller betalt 150 kroner.

Andre generasjon Leaf er en stor suksess i Norge og har nylig kommet i ny utgave med lengre rekkevidde.

Avdekket feilen i sommer

– Forbrukerne vil fort velge lynladeren fordi de tror deres nye Leaf kan lynlade. Når den ikke gjør det, blir det en unødvendig dyr affære, mener Nils Sødal.

NAF forteller at de avdekket feilen tidligere i sommer, i forbindelse med en stor test av elbiler.

– Vi ville finne ut hvorfor resultatene var såpass oppsiktsvekkende og har siden vi gjennomførte testen vært i dialog med Nissan, sier Sødal.

Nissan var elbilpioneerer med første generasjon Leaf, den ble fulgt opp med helt ny utgave i fjor.

Fortsatt en begrensning

Ifølge Nissan Nordic ligger feilen i ladenettverket. Etter å ha fått tilbakemeldinger om dårlig lynlading for Leaf 62 kWt i Norge, har de foretatt undersøkelser som har avdekket svakhet i laderne med Chademo-kabel. Det vil si at uavhengig av ladeoperatør, så har de installerte Chademo-laderne med kapasitet opp til 100 kW fått redusert strømstyrken til 125 ampere. Dermed leverer de ikke ut mer enn 50 kW.

Det ser altså så langt ut til å være en glipp. For å få mer effekt kreves det en software-oppdatering av disse laderne for å utbedre forholdet, ifølge opplysningene NAF har fått fra Nissan.

– Vi synes det er positivt at Nissan rydder opp. Deres kunder må kunne bruke bilen best mulig og få det de har betalt for, sier Sødal og legger til:

– Men selv om Nissan utbedrer feilen, foreligger det fortsatt en begrensning i Chademo-standarden som begrenser effekten til 62,5 kW selv når lynladeren fungerer som den skal. Det er fortsatt et problem når brukerne tror de skal få 100 kW.

Eneste produsent med denne laderen

Det utvikles for øyeblikket en ny teknisk standard for Chademo-kontakten som skal gjøre det mulig å lynlade, men ladeoperatørene NAF har vært i kontakt med kan ikke si noe om når eller om de i det hele tatt kommer til å investere i ny Chademo-teknologi når det blir tilgjengelig.

– Folk som har kjøpt den nye modellen Nissan Leaf er da altså prisgitt ladeoperatørenes investeringsvilje for å få utnyttet ladeteknologien i bilen. Og når Nissan er den eneste produsenten som holder fast ved Chademo i det europeiske markedet, kan det hende Leaf-eiere må se langt etter lynlading, forklarer Sødal.

Også foregående Leaf-modell med 40 kWt batteri sliter med å lade. Årsaken er en programvarebeskyttelse av batteriet som begrenser effekten ved lading når du hurtiglader flere ganger på samme dag. Ved andre ladestopp registrerte NAF kun 32 kW som ladeeffekt, mens det på første ladestopp var 46 kW.

Hvor mye strøm elbilen klarer å ta imot har mye å si for hvor lenge du må stå ved ladestasjonen: Foto: Norsk elbilforening.

Testet ni biler

Nissan har ingen planer om å endre ladestandarden på sine biler. Ifølge Nissan i Norge jobber de for å få ladeoperatørene til å ta i bruk den nye teknologien når den er klar. Når det gjelder Leaf 40 kWt produsert fram til mai 2018, finnes det en software-oppdatering som eierne kan få installert på sine biler om de oppsøker forhandler. Biler produsert etter dette har denne oppdateringen.

Utfordringene med lading ble avdekket under NAF og Motors elbiltest, der ni elbiler ble satt under lupen. Flere av bilene i testen lader kun med maksimal effekt i korte perioder. Og testen viser at maksimal effekt heller ikke er like høy som bilene er markedsført med.

Legge frem ladekurven

– Vi mener bilbransjen med fordel kan være mer presise når de omtaler ladeeffekt. De kan bli tydeligere i omtalen av maks effekt, og at bilen ikke lader med den effekten under hele ladesesjonen, oppfordrer Sødal og legger til:

– Forbrukerne må vite hva de kjøper, og ladeeffekt blir viktigere og viktigere. NAF foreslår at alle som selger ny elbil i Norge bør legge frem ladekurven som viser hvordan bilen lader. Slik det er nå blir mange skuffet og frustrerte når de står ved ladestasjonen fordi ladingen tar lenger tid og koster mer, sier Sødal.

Nissan Leaf ble Norges mest solgte bil i fjor, så langt i år har det bremset betydelig opp.

Om testen: NAF og Motor testet rekkevidden og ladefarten på ni modeller på en rute med blandet kjøring i 14-15 graders oppholdsvær.

Testen ble gjennomført 3. og 4. juli. Ruten inneholdt to fjelloverganger og var mer kupert enn terrenget som venter i en WLTP-test.

Bilene som var med i testen er: VW e-Golf, Nissan Leaf 40 kWt, Nissan Leaf 62 kWt, Kia e-Soul, Kia e-Niro, Hyundai Kona, BMW i3, Opel Ampera-e og Tesla Model 3.

