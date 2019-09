Ingen klimakrise for Team Ingebrigtsen

Da TV 2 intervjuet Gjert Ingebrigtsen om temaet for 14 dager siden, mente han at liten tidsforskjell, og minimalt behov for å bevege seg utendørs under VM, gjorde at Team Ingebrigtsen hadde mer igjen for å trene utendørs i Roma på rundt 30 grader, enn å reise ned tidlig til VM-byen.

– Man trenger jo ikke å akklimatisere seg til å bo på et hotell med aircondition. Så vi reiser ned noen dager før, men trenger ikke å være der i ukesvis på forhånd, sier Gjert Ingebrigtsen.

Han understreket samtidig at han ikke var helt sikker på om de vurderte situasjonen rett.

Men faktum er at nasjoner som Tyskland, USA, Sverige, og flere andre har lagt sine precamper på andre steder enn i Qatar.

Dermed kan det virke som om klimakrisen er avverget for Team Ingebrigtsen. Guttene selv mener trening med kvalitet utendørs er viktigere enn å akklimatisere seg varmen for den korte tiden man faktisk skal være utendørs.

– Det blir en avveining hele veien. Jeg føler ikke vi tar noen sjanser med å gå for det opplegget vi har nå, sier Filip Ingebrigtsen.

Team Ingebrigtsen er uansett unntaket i den norske troppen. Foruten Karoline Bjerkeli Grøvdal, er Sandnes-guttene de eneste i troppen som reiser seinere ned enn det som var planlagt opprinnelig.

– Planen har hele tiden vært å reise ned med utøvere i tre etapper. Ut fra når utøverne er i aksjon, og hvilke behov de har for å tilpasse seg varmen.

Slokvik har notert følgende avreisedato på de norske utøverne:

15.september: Karsten Warholm (400 m hekk), Amalie Iuel (400 m hekk), Hedda Hynne (800 m), Håvard Haukenes (50 km kappgang).

17.september: Beatrice Llano (slegge), Martin Roe (tikamp), Tom Erling Kårbø (3000 m hinder), Ingar Kiplesund (lengde).

20.september: Karoline Bjerkeli Grøvdal (3000 m hinder/5000m)

22.september: Evind Henriksen (slegge), Ola Stunes Isene (diskos), Weldu Negash Gebretsadik (maraton).

23. september: Team Ingebrigtsen (5000m/1500 m)

24.september: Sondre Guttormsen og Lene Retzius (stav), Sondre Norstad Moen (10 000 m)

Som man ser, så er behovene er svært ulike ut fra hvilken gren man driver med.

For de som driver med kastøvelser vil innendørs oppvarming og trening før konkurransene være helt utelukket.

Karsten Warholm og de som driver eksplosive øvelser har såpass kort konkurransetid at ekstrem varme ikke er noen vesentlig faktor.

For Warholm sin del er han ekstremt tilpasningsdyktig. Før VM-gullet i London, varmet han opp i konferanseavdelingen på hotellet. Det samme gjorde han kvelden før han løp 47,12 på samme arena i sommer. Så det skorter ikke på å være løsningsorientert i den norske leiren.

Det norske støtteapparatet vil altså være på plass i VM-byen fra den 15.september, sammen med en delegasjon fra Olympiatoppen som bruker Doha som et erfaringsgrunnlag til OL i Tokyo neste sommer.

Skjønt:

I Tokyo er det ingen aircondition på stadion. Luftfuktigheten vil trolig også være langt høyere enn i Qatar. I tillegg er tidsforskjellen til Japan en faktor som kommer til å kreve langt mer tilpasning for de norske utøverne neste år.

Likevel er det sikkert noe å lære.

Under VM i Beijing i 2015 bommet Team Ingebrigtsen fælt med akklimatiseringen.

Det har de forhåpentligvis lært noe av.

Og at Team Ingebrigtsen er viktig for Olympiatoppens folk er også tydelig. Som en konsekvens av at Team Ingebrigtsen utsetter turen ned, så forlenger de nemlig sitt opphold i Doha med mange dager, utelukkende for å ta seg av Jakob, Filip, og Henrik når de først kommer ned.

Det er bare å håpe at arrangøren ikke greier å lage motvind for Warholm og medvind for hjemmefavoritten Samba. Per Angell Berntsen

Kanskje er de ikke så sikker på at Gjert og guttene har tatt det riktige valget likevel?

Slik det ser ut nå så er den største utfordringen er ikke å bli forkjøla i vandringen ut og inn av aircondition.

Holder de seg friske, så tyder alt på at Team Ingebrigtsen og de andre norske utøverne kommer til å fly fort forbi luftdysene på Khalifa stadium.

I miljøet er den høyteknologiske og omstridte stadion allerede en stor snakkis.

Det er bare å håpe at arrangøren med sitt avanserte kjøleviftesystem ikke greier å lage motvind for Warholm i bane syv, og medvind for hjemmefavoritten Samba i bane fire.

Jeg har hørt folk i friidrettsmiljøet diskutere dette høyt. I fullt alvor.

Dette er i alle fall et mesterskap som lett kan gi konspiratorikerne vind i seilene.

Bokstavlig talt.