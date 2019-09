Neste år må norske kommuner sette ned eiendomsskatten fra syv til fem promille. 63 kommuner blir berørt og må sette ned takstene sine.

Men nå vil regjeringen stramme til ytterligere i kommunenes muligheter til å hente inn eiendomsskatt.

– I Statsbudsjettet for 2020 kommer regjeringen til å foreslå å redusere eiendomsskattesatsen. Vi tar sikte på å redusere maksimal eiendomsskattesats fra fem til fire promille fra 2021, sier Siv Jensen, finansminister og leder av Frp, til TV 2.

Frp-seier

Grepet som gjøres fra 2021 vil føre til at totalt 101 kommuner må sette ned satsen i følge Jensen. 288 kommuner har eiendomsskatt på boliger i dag.

– Det er en seier for folk flest og en av FrPs viktigste seiere i regjering, fordi eiendomsskatten er tung å bære for mange familier. Dette kan bety reduksjoner i eiendomsskatten for mange, mener Jensen.

– Eiendomsskatten er usosial og urettferdig, og den tar ikke hensyn til inntekt. En minstepensjonist kan få like høy eiendomsskatt som en familie med to gode inntekter, sier Jensen til TV 2.

– Ingen liker den

PÅ TOPP: Bård Anders Langø er ordfører i Alstahaug, som har en av de høyeste takstene for eiendomsskatt. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Alstahaug kommune i Nordland har en av landets høyeste takster for eiendomsskatt. Taksten ligger på fem promille, og for en bolig på 120 kvm må du ut med 9675 kroner, ifølge tall fra SSB og Huseiernes landsforbund.

– Det er jo ingen som liker eiendomsskatten, så det er ikke den hyggeligste topp-plasseringen å ha. Men hos oss har det vært bred enighet rundt avgiften. Det har ikke vært den store kranglesaken, selv om folk sikkert synes det er dyrt. Men folk lever med den, sier Bård Anders Langø (Ap), ordfører i Alstahaug, til TV 2.

Kommunen har hentet inn rundt 24 millioner i året på eiendomsskatten.

– Vi har satset på et anlegg for ilandføring av olje og gass, brukt penger på et kulturhus for hele regionen og nå skal vi begynne bygging av et heldøgn-omsorgssenter, sier Langø.

– Kunne dere klart dere uten eiendomsskatt?

– Da hadde vi definitivt hatt mye dårligere råd. Vi hadde for eksempel ikke hatt muligheten til å bygge sykehjem, uten det hadde det ikke gått, sier Langø.

Økonomiske utfordringer

Med denne budsjettlekkasjen fra regjeringen, vil også Alstahaug måtte sette ned taksten. Dette vil få betydelige konsekvenser for kommunen, mener ordføreren.

– Det vil bety et nedtrekk i størrelsesorden tre millioner. I tillegg skal bunnfradrag økes til 30 prosent, noe som vil bety ytterligere utfordringer når budsjettene skal vedtas, sier ordfører Langø.

– Alstahaug kommune må ta ned nivået på sine tjenester. Jeg skal ikke forskuttere hva det vil bety, men vi vil få store økonomiske utfordringer det er helt sikkert, fortsetter han.

Se mer om denne saken i Valgstudio på TV 2 klokken 21.15 tirsdag kveld.