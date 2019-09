Høstmåneden september er her, og med den også høstværet.

Det har blant annet østlandet fått merke den siste uken, og torsdag var det fullstendig kaos på Oslo lufthavn etter et voldsomt regnvær.

Og slik kan det også bli de neste dagene.

– Mandag er det enkelte byger på Vestlandet, mens deler av Østlandet har oppholdsvær. Lenger nord, i Trøndelag og i videre oppover til Nordland er det enkelte byger. I Troms er det oppholds, mens Finnmark har et lavtrykk som gir en del nedbør, sier vakthavende meterteolog i Storm, Beate Tveita, til TV 2.

Lavtrykk flytter seg

I løpet av det neste døgnet vil lavtrykket fra nord bevege seg østover, og gi byger øst i Finnmark. Også i Nordland og i Troms blir det regnbyger, ifølge meteorologen.

Det blir det også lenger sør, der et lavtrykk trekker innover landet og gir regn og regbyger på øst- og sørlandet.

– På onsdag vil det kunne komme svært mye regn i løpet av kort tid en rekke steder. Da kan vi få noen av de scenene med som vi har sett den siste uken, med plutselige oversvømmelser, sier Tveita.

Lysglimt

Selv om uken for mange bringer med seg nedbør og temperaturer godt under 20 grader, kan det være helgen blir en opptur.

– Utover i uken skifter ting, men trenden er lavere og lavere temperaturer. Når vi kommer til helgen derimot, vil det blir en bedring de fleste steder, sier Tveita.

Det er særlig Vestlandet og Trøndelag som vil få en betydelig bedring, med oppholdsvær og perioder med sol, samt stigende temperaturer.

– I Nord-Norge blir det bedre i helga enn de foregående dagene, mens det i Sør-Norge kan komme inn et lavtrykk fra Danmark som bringer med seg nedbør. Likevel vil temperaturene bli høyere, og enkelte steder kan få svært fint vær, sier hun.

Fra Bahamas

Det er ifølge meteorologen ingen umiddelbare utsikter til at sommeren skal gjøre noe comeback.

– Neste uke later det også til å bli lavere temperaturer og regn. Det er muligheter for orkanen i Bahamas kan svekkes og komme over Atlanteren, noe som kan gi nedbør i Sør-Norge, sier Tveita.