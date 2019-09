Kvinne døde etter å ha fått kjeft da hun ringte nødnummeret

Tidlig på morgenen 24. august skulle det amerikanske avisbudet Debra Stevens (47) levere aviser i Fort Smith, Arkansas.

Bilen hennes ble plutselig tatt av flomvann, og ble deretter kilt fast mellom trær og busker.

Trærne gjorde at hun ikke kom seg ut av bilen, og mørket gjorde at hun ikke kunne se hva som var utenfor.

Samtidig steg vannet, og begynte å renne inn gjennom vinduene.

Debra ringte det amerikanske nødnummeret 911, hvor hun ble møtt av operatør Donna Renau, som hadde sin siste dag på jobben.

Samtalen med Renau, samt redningsmannskapets kroppskameraopptak, er nå er blitt offentliggjort av politiet i Fort Smith i Arkansas i kjølvannet av furoren saken har skapt i USA.

DRUKNET: Debra Stevens ble 47 år gammel. Foto: Facebook

Mens Debra sakte druknet og redningsmannskapet lette desperat etter henne, gjorde Donna narr av henne, og ba henne holde kjeft og sa at hun ikke skjønte hvorfor hun hadde panikk.

– Debra, hold kjeft, sa Donna da avisbudet begynte å hyperventilere.

Politiet beklager hendelsen, men sier at Donna ikke brøt loven og at saken ikke får konsekvenser for henne.

– Hun gjorde ikke noe kriminelt. Jeg kan ikke engang si at hun overtrådte retningslinjene, sier politisjef Danny Baker til CNN.

– Skjønner ikke hvorfor du «freaker ut»

I samtalen hører en at Debra fortelle at hun ikke kommer seg ut av bilen, og at hun ikke kan svømme.

I HARDT VÆR: Politisjef Danny Baker i Fort Smith-politiet møter pressen etter at Debra Stevens døde mens hun pratet med nødsentralen. Foto: Jamie Mitchell/AP Foto: Jamie Mitchell

Mens vannet rundt bilen fortsetter å stige, roper hun: «Jeg kommer til å dø!».

– Jeg skjønner ikke hvorfor du «freaker ut», svarer Donna.

Samtidig som Debra får mer og mer panikk, påpeker Donna at det ikke er lurt å kjøre rett inn i en flom.

– Jeg er redd. Unnskyld. Jeg så ikke vannet før jeg plutselig var i det. Det bare traff meg plutselig, svarer Debra.

– Da har du lært til neste gang. Ikke kjør i vannet. Jeg skjønner ikke hvorfor du ikke så det. Du måtte jo kjøre rett gjennom det, så, sier Donna.

Etter et kvarter begynner Donna å svare på andre anrop fra innbyggere som trenger hjelp på grunn av flommen.

Deretter svarer hun Debra igjen. Gjennom den 25 minutter lange samtalen blir Debra mer og mer hysterisk.

Hun sier at vann renner inn i bilen, og at hun er redd for den nye telefonen sin.

– Bryr du deg virkelig om den helt nye telefonen din? Du sitter der og trygler for livet. Hvem bryr seg om telefonen din, svarer Donna.

– Du må holde kjeft

Donna sier at politiet og brannvesenet har vansker med å finne ut hvor Debra er innesperret, og at de dessuten også må redde andre som er fanget i flomvannet.