Bilkjøp er en evig kilde til både drømmer – og mareritt.

En av dem som kjenner godt til dette er Brooms bilekspert Benny Christensen. I ti år har han hatt eksperttjenesten Spør Benny her på Broom. Og der er spørsmål rundt bruktbil den klart største tematikken.

Benny er vanligvis alt annet enn en negativ person. Men noen ganger føler han at det er på sin plass å komme med en advarende pekefinger. Det gjelder særlig når det kommer spørsmål rundt en bestemt biltype:

– En gjenganger er de som har drømt om stor luksus-SUV – og plutselig oppdager at prisene i bruktmarkedet nå har blitt så lave at de har råd til å kjøpe. Typisk biler som har rundt ti år og gjerne har mellom 150.000 og 200.000 kilometer på telleverket. BMW X5, Mercedes ML, Porsche Cayenne, Range Rover og Volvo XC90, for å nevne noen, sier Benny.

– Og det er ikke alltid like smart?

– Nei, det er ikke det altså. Dessverre.

Fortsatt drømmebiler for mange

– Men jeg forstår godt at mange ønsker seg disse bilene. De er jo på sett og vis – eller i alle var –perfekte Norges-biler. Romslige, velutstyrte, med god framkommelighet, med kraftige motorer og gjerne en liten dose status på toppen av det hele.

– Klart dette fortsatt frister ekstra mange når prisene blir oppnåelige. Men det er nå en gang slik at både år og kilometer setter sitt preg på disse bilene også. Kanskje enda mer enn mer nøkterne og enklere biler. Problemet er ikke å ha råd til slike biler. Problemet er å ha råd til å fikse dem, om noe går i stykker.

– Mange av disse bilene bød på avanserte nyvinninger den gang de var nye. Det vil si at det finnes en god del mikk-makk som kan gå i stykker. Innimellom svært kostbare komponenter også. Slik som dieselpumper, topplokk, turboer, ulike elektroniske styresentraler og automatgirkasser som er mette av dage. Steindyrt alt sammen. Som ofte kommer i tillegg til alt det andre som også slites av forstillings-deler, bremser, hjuloppheng, dekk og ubehagelig lange mangellapper etter EU-kontrollen.

– Er man skikkelig uheldig, kan reparasjoner på slike biler ofte koste flere månedslønner. Dette gjelder ikke bare SUV-er. Det gjelder alle biler som var dyre og eksklusive som nye. Det er bilkjøp som rett og slett kan ta knekken på økonomien din.

På jakt etter billig bil? Dette må du sjekke

Må påkoste det samme som bilen kostet

– Så du fraråder rett og slett å kjøpe slike biler?

– Det er et ordtak som sier som følger: Har du ikke råd til å kjøpe en bil når den er ny – så har du heller ikke råd til å reparere den som bruktbil. Det synes jeg faktisk er en ganske treffende. Det er også noen som flere burde tenke over.

– Litt negativ i dag, eller?

– Ja, kanskje. Og jeg beklager det i så fall, men jeg får i løpet av året veldig mange henvendelser rundt nettopp dette. Fra fortvilede mennesker som ikke har anledning til å reparere bilen uten å ta opp forbrukslån eller makse kredittkort-uttaket. Da vil jeg si at drømmebilen har blitt et mareritt og med de rentene som er på slike lån – da snakker vi kostbare reparasjoner.

– Kan du gi noen konkrete eksempler om hva du snakker om her?

– Absolutt. Riper i sylindervegg på en Porsche Cayenne endte med motorbytte. Dieselpumpehavari på BMW X5 og defekt girkasse på Volvo XC90 er alle eksempler fra nyere tid. Jeg vil jo faktisk tro at flertallet er glade for å slippe å bli presentert for regningene her. På den dyreste av de nevnte eksemplene hadde kunden fått et prisoverslag på 250.000 kroner. Nesten nøyaktig det samme som vedkommende hadde gitt for bilen noen måneder før. Det er jo bare trist.

Sjekk, sjekk og sjekk ...

– Men om man gjør en god jobb i forkant av kjøpet så kan man jo få tak i en god bil til en grei pris også.

– Hva legger du i en god jobb i en slik sammenheng?

– Her er det snakk og å sjekke bilen skikkelig nøye i forkant av kjøpet. Enten i form av en skikkelig tilstandsrapport fra et godt verksted som kjenner til biltypen, eller en NAF-test. Det koster litt, men er verdt hver krone, mener jeg.

– Jeg opplever altfor ofte at folk kjøper bilen uten noen form for sjekk. Så kommer kanskje den litt ubehagelige følelsen av at det ikke er verdens beste bil allikevel, snikende. Så begynner man å sjekke og grave i bilens historie. Da er "løpet ofte kjørt" allerede. Man kan spare mange utgifter og frustrasjoner ved å gjøre ting i riktig rekkefølge, sier Benny.

– Ofte har mange kjøpere også en urealistisk holding til hvor lenge ting skal holde. At en turbo, en aircondition-kompressor eller girkasse havarerer etter 12 år og 200.000 kjørte kilometer, er vel ikke direkte unormalt. Det er slikt som skjer og det handel litt om flaks og uflaks også.

– Gjør man en grundig jobb, leter opp en bil med fin historikk som er pen og i god teknisk stand, så behøver det slett ikke ende i noen katastrofe. Snarere tvert i mot. Man kan få et greit bilhold, men man må være forberedt på at påkost kan komme. Og man bør ha økonomisk handlingsrom nok til å kunne klare det, avslutter Benny.

