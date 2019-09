Mathias Normann var den største overraskelsen da landslagssjef Lars Lagerbäck presenterte landslangstroppen i forrige uke.

Tyngdepunktet til den tidligere Bodø/Glimt- Molde- og Brighton-spilleren ble sågar sammenlignet med Lionel Messis, og Lagerbäck beskrev Normann som «fantastisk med ball».

Nykommeren fikk med seg sjefen rosende ord. Han flirer av Messi-sammenligningen, men innrømmer at han er over snittet god med ballen i beina.

– Jeg vet ikke om jeg er fantastisk, men jeg er god med ballen, sier han til TV 2.

– Jeg liker å tro at jeg er med fordi jeg er god nok. De seks månedene jeg har hatt i Russland har vært utrolig spennende, forteller han videre.

I januar var Normann en del av Brightons reservelag. Han var et godt stykke unna spill på førstelaget. Da russiske Rostov meldte sin interesse, valgte Normann å slå til.

– Det var egentlig veldig mange tanker. Det var enten å dra eller å holde kjeft og jobbe hardt. Jeg ble for utålmodig, men akkurat nå er det umulig å angre på det, sier Normann, som innrømmer at det var et utradisjonelt valg.

– Det var et litt annerledes valg. Det angrer jeg selvsagt ikke på. Jeg følte det var på tide å røre litt på seg. Jeg har mange fine folk rundt meg som gir meg tips og råd. Til slutt ble vi enige om at det var et fint valg.

Siden slutten av mars har han spilt fast for Rostov. Denne sesongen har laget gjort det veldig bra. Etter åtte serierunder ligger Rostov på 3. plass, med like mange poeng som ligaleder Krasnodar og ligatoer Zenit.

Normann har startet samtlige kamper og nyter stor tillit hos trener Valeri Karpin.

– Jeg har en utrolig fin trener som tok meg inn i laget og fortalte hva han forventet av meg. Det eneste jeg tenkte på i begynnelsen var å jobbe hardt for å komme meg inn på laget, sier 23-åringen fra Svolvær.

Han jobber også hardt for å lære seg russisk, selv om han foreløpig klarer seg fint uten å mestre språket.

– Det går helt fint. Vi har egen oversetter rundt laget, både på banen og utenfor banen. Han hjelper til med alt. I tillegg prøver jeg å lære meg litt russisk selv. Jeg kan ikke si at jeg er kommet så veldig langt. Det er bare noen få prosent av språket jeg har satt meg inn i, smiler han.