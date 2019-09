– Det finnes ikke noe snik-islamisering i vårt samfunn

I et debattinnlegg i dagens VG skriver partileder i Fremskrittspartiet, Siv Jensen, om det hun mener er snikislamisering.

Jensen viser til møtet mellom kronprins Haakon og flere kvinner i Al-Noor Islamic Centre, der kvinnene ikke ønsket å håndhilse på kronprinsen.

Erna Solberg er på valgkamp i Tromsø, og sier at eksemplene til Jensen i kronikken ikke er snikislamisering.

– Jeg synes snikislamisering er et dårlig begrep rett og slett fordi det ikke finnes noe snikislamisering i vårt samfunn. De sakene hun tar opp er helt greie, viktige saker. Håndhilsing og det at folk må gjøre de jobbene de får uavhengig av hvilken religiøs bakgrunn de har. Men ingen av de er eksempler på snikislamisering, sier Solberg.

Da leder Anniken Huitfeldt (Ap) i Stortingets utenrikskomité strakk frem hånden for å hilse på Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif i forrige uke, ville ei heller han håndhilse, begrunnet med religion.

– Jeg synes at man på arbeidsplasser bør håndhilse og ikke lage barrièrer mellom folk. Det at folk fra andre land kommer på besøk og vi besøker dem og har en annen kultur med seg, henger jeg meg ikke så mye opp i. Jeg har opplevd at ortodokse jøder ikke vil håndhilse på meg og at islamske prester ikke vil håndhilse på meg, og det har jeg respekt for for deres tro så lenge de er gjester og er på besøk.

Listhaugs med ny Facebook-post

Torsdag kveld la Frp-nestleder Sylvi Listhaug ut en Facebook-melding med teksten «Norge skal ikke ta imot båtmigranter».

Innlegget har fått kritikk i sosiale medier, og i dag gikk Erna Solbergs tidligere stabssjef ut i en kronikk i NRK Ytring.

– Sylvi Listhaugs innlegg om båtmigranter er et av de nedrigste valgkamputspillene jeg noen gang har sett, skriver Julie Brodtkorb, som nå er direktør i Maskinentreprenørenes Forbund.

Solberg sier utspillene fra Frp ikke er regjeringens politikk.

– Det er viktig å understreke at det Frp-plakaten sier ikke er regjeringens politikk. Regjeringen jobber aktivt for å finne en løsning for båtflyktninger sammen med de andre europeiske landene. Vi går aktivt inn for at færre skal reise over Middelhavet. Vi henter blant annet kvoteflyktninger fra Libya, nettopp for å forhindre at folk som kan få asyl skal utsette seg for den farlige reisen. Derfor sørger vi for å lette på trykket i Libya med å ta kvoteflyktninger. Norge er det landet i Europa som per innbygger tar det høyeste antallet kvoteflyktninger.