Byggeprosjektet omfatter nybygg, sikring av vikingskipene og tilhørende gjenstander. Det innebærer og rehabilitering av det eksisterende vikingskipshuset og et utendørsanlegg.

– Nå kan vi sikre og bevare skip og samlinger for fremtiden. Dette er verdensarven vår, den skal vi ta vare på. Med et nytt vikingtidsmuseum kan vi ta skikkelig vare på vikingskattene, og vi får vist dem fram på en bedre måte. Dette er en stor og viktig dag for landet vårt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Museet på Bygdøy holder stengt under byggingen, trolig i en periode på to til tre år.

Luftforurensning, støv og vibrasjoner fra besøkende i dagens bygg ødelegger skipene. Bygget var ment å huse 40.000 besøkende, ikke en halv million årlig som i dag.

I dag huser Vikingskipshuset på Bygdøy tre vikingskip. Gokstadskipet, Osebergskipet og Tuneskipet.

Slitasje

Det har i lengre tid blitt satt spørsmålstegn ved om sikringen av de norske vikingskipene har vært god nok. Flere kulturvernorganisasjoner har krevet at noe må gjøres umiddelbart.

– Jeg er overrasket over at det politiske flertallet ikke ser hvor viktig det er å ta vare på vikingskipene. Spesielt med tanke på den klare dokumentasjonen vi har på hvor skjør tilstanden til skipene er, sa rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo i fjor.

SKJØRT: Gokstadskipet er fra slutten av 800 tallet, og treverket den består av er ikke særlig fleksibelt. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

På Gokstadskipet har det blitt påvist flere sprekker i skipets treverk, og skipet er avhengig av støtte for å ikke kollapse.

– Skipsskrogene brytes ned og det er bare et spørsmål om tid før det går galt, sa direktør for kulturhistorisk museum i Oslo, Håkon Glørstad til Forskerforum.

Seksjonssjef Isa Trøim hos Riksantikvaren slo overfor NTB i sommer fast at vikingskipene på Bygdøy har store skader.

Nødvendig

Nybø sier at det er nødvendig med et nytt museum for best mulig å utvikle og forske på metoder for forsvarlig bevaring og sikring av samlingene.

VIKTIG: Iselin Nybø slapp nyheten om at det nå er gitt klarsignal til å bygge et nytt vikingmuseum på Bygdøy. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Nå starter et svært viktig og komplekst byggeprosjekt. Det omfatter også et eget sikringsprosjekt som skal bidra til sikring av skipene før, under og etter flytting til nytt bygg, sier statsråden.

Kulturhistorisk museum har bedt om 35 millioner kroner for å komme i gang med byggingen av et nytt museum til skipene, men regjeringen satte ikke av midler i 2019-budsjettet.

I regjeringserklæringen fra Granavolden ble imidlertid regjeringspartiene enige om å bygge et nytt museum for vikingskipene og vikingtidssamlingene. Nybø har tidligere uttalt at et nytt museum vil koste 2 milliarder kroner.