I spalten "Bilen Min" har Broom-leserne mulighet til å fortelle litt om sin egen eller sine egne biler, og litt om sin bilinteresse.

Toyota Supra har aner helt tilbake til 70-tallet, nærmere bestemt 1978. Dette har gjennom en årrekke vært toppmodellen og det sporty alibiet til ellers litt trauste Toyota.

Det som kanskje for alvor har gjort Supra-modellene så populære de siste årene tror vi skyldes at modellen har vært brukt i en rekke bilspill, og filmer, slik som Need for Speed, Forza Horizon, Grand Turisimo og ikke minst i Fast and Furious-filmene.

Dette sammen med tradisjonell Toyota-kvalitet og driftsikkerhet, det faktum at de er lette å trimme og at man har et helt univers av ulikt tilbehør å velge i mellom på Supra, gjør modellen mer populær enn noen gang.

En som definitivt har lagt ned mye tid og penger på sin Supra er 30 år gamle Kristoffer, fra Hønefoss.

Her deler han sin bil-historie med oss.

Bilen:

Merke, modell: Dette er en 1993-modell Toyota Supra MK IV turbo med manuelt gir og europeiske spesifikasjoner.

Hvor lenge har du eid den? Den har vært min i litt over 3 år nå.

Hva har du gjort med den? Mye! Nybygd med smidd veiv og Billet lagerbukker til veiv. 3-platet RPS carbonclutch, 4" mellomaksel, OS Giken 1,5 veis differensial, nyoverhalt girkasse, nylakkert utvendig, alt av bærebruer nye, nye bremser, Recaro-stoler, CCW 3-delte felger i 18x10 og 18x11,5 tom. Nye Toyo R888 dekk. Dimensjon 265/35-18 foran og 315/30-18 bak, TRD vinge, H&R coilovere for å nevne noe. Alt utenom dashbord og plastikk innvendig er nytt, med andre ord.

På jakt etter billig bil? Dette må du sjekke

Fjerde generasjon av Toyota Supra ble laget mellom 1993 og 2002. Denne bilen er første årsmodell. Foto: Privat.

Liker best med bilen: Det rene, originale utseende, med senking av karosseriet og hjulene.

Liker minst med bilen: Det er ikke noe som jeg ikke liker.

Beste opplevelse med bilen: Da jeg fikk tatt av Ufo-stylingen som satt på da jeg kjøpte den.

Bilen hadde tidligere blitt lakkert med stylingsettet montert. Så den røde originalfargen syntes under da jeg demonterte den. Det var en god følelse å få fikset opp i. Da jeg fikk satt på original-fanger og sideskjørt, ble jeg også glad! Det samme da den nye motoren var ferdig og jeg fikk bremset den. Det har i det hele tatt vært en god opplevelse å få satt den skikkelig i stand.

10 biler som rett og slett nekter å dø

Framtidsplaner for bilen: Egentlig bare litt småting som opprydding i slanger og ledninger i motorrommet, så er jeg fornøyd.

Drømmebil: Hvis jeg skulle velge bare én, synes jeg Porsche GT2 RS er noe av det grommeste man kan få kjøpt for penger. Så kanskje en slik ...

Annet: Tusen, tusen takk til alle GODE venner for hjelp med alt fra motorbygging, lakkering og skruing ellers!

Kristoffer har lagt ned mye jobb på denne og bilen framstår nå som svært fin. Foto: Privat.

Dette er en annen Toyota-tøffing:

Eieren:

Navn: Kristoffer T. Braathen.

Alder: Jeg er 30 år.

Bosted: Hønefoss.

Litt om meg selv: Jobber som maskinfører. Oppvokst med biler rundt meg og en far som kjørte rally i mange år. Er nok derfra biinteressen kommer.

Utenom bil og å henge med venner, liker jeg fluefiske. Jeg fisker for å koble av, når det blir for mye av det andre.

Les også: Husker du denne klassikeren?

Vis fram bilen din:

Har du en bil du vil dele med oss? Billig, dyr, stygg, pen, gammel, ny, liten eller stor, se info her.

Hva synes du om bilen? Noe du vil spørre Kristoffer om? Bruk kommentarfeltet under!

Les også: Nå kan du kjøpe din egen brannbil

Video: Dette er helt nye Toyota Supra!